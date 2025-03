Seul diz que Coreia do Norte pode ter enviado mais 3 mil soldados para a Ucrânia

A Coreia do Norte continua a enviar tropas para reforçar o exército russo na frente ucraniana. De acordo com a inteligência sul-coreana, 3.000 soldados adicionais foram enviados entre janeiro e fevereiro de 2025, além dos quase 11.000 já presentes desde outubro de 2024. Esse reforço pode ser estratégico em um momento em que Moscou poderia participar de negociações de paz.

Célio Fioretti, correspondente da RFI em Seul

Esse é o segundo destacamento de soldados norte-coreanos ao lado das forças russas. De acordo com a inteligência sul-coreana, as tropas serão novamente posicionadas perto de Kursk com o objetivo de retomar o território russo ocupado pelos ucranianos.

Embora as negociações sobre um tratado de paz possam começar por iniciativa dos Estados Unidos, a Rússia quer recuperar o máximo de terreno possível antes do fim das conversas. Para a Coreia do Norte, um maior envolvimento nos combates poderia significar uma maior compensação da Rússia pelo financiamento do regime.

No entanto, a inteligência sul-coreana destaca um envio mais rápido de tropas do que o anterior, dadas as negociações de paz, o que poderia significar uma falta de preparação por parte dos soldados.

De acordo com as forças ucranianas, os soldados norte-coreanos já não têm experiência em guerras contemporâneas e estão pagando um preço alto por isso. As tropas de Pyongyang já sofreram mais de 4.000 baixas em apenas alguns meses de guerra.

Narrativa "contra ditadores"

As autoridades ucranianas transmitem constantemente vídeos e informações sobre os soldados norte-coreanos capturados na região de Kursk. Uma estratégia de comunicação que viola a Convenção de Genebra, que protege os prisioneiros de guerra.

Mas o que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca com esse tipo de mensagem? De acordo com especialistas, isso poderia servir para a "narrativa" da Ucrânia. Segundo Chris Monday, professor da Universidade de Dongseo em Busan, na Coreia do Sul, as imagens e informações que são filtradas sobre a presença da Coreia do Norte ao lado da Rússia na linha de frente são cuidadosamente escolhidas por Kiev.

"Eles transmitem as imagens que servem à sua narrativa. Que a Ucrânia é uma linha de frente contra ditadores. Eles insistem que os norte-coreanos são mal treinados e que milhares deles estão morrendo", afirmou o especialista, em entrevista à RFI.

Além disso, há o filtro da inteligência sul-coreana, que está ajudando os ucranianos a interrogar os prisioneiros: "Também devemos ter em mente que são os sul-coreanos que os estão interrogando, e eles têm um viés ideológico em relação à Coreia do Norte. Eles estão convencidos de que todos os norte-coreanos querem desertar. O que muitas vezes não é verdade", contemporiza Monday.

De acordo com o pesquisador, ao usar os rostos dos soldados norte-coreanos como meio de comunicação, Kiev também os está colocando em risco. "Kim Jong-un espera que esses soldados cometam suicídio. Aposto que ele vai transformá-los em símbolos. Eles serão vistos como traidores." Segundo observadores internacionais, isso também pode ser uma ameaça para as famílias dos prisioneiros, que ainda estão na Coreia do Norte.