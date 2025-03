São Paulo derrota Novorizontino e se garante na semifinal do Paulista

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2025

Mesmo atuando diante de seu torcedor, o São Paulo não teve facilidades no jogo e só conseguiu chegar ao gol da vitória aos 17 minutos do segundo tempo, quando Oscar lançou, em profundidade, Lucas Moura, que partiu em velocidade, se livrou da marcação e cruzou rasteiro para Calleri, que teve apenas o trabalho de rolar para o fundo do gol.

As quartas de final do Campeonato Paulista tiveram início no último sábado (1), com a vitória de 3 a 0 do Palmeiras sobre o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio. O destaque da partida foi o atacante Estêvão, com dois gols. O argentino Flaco López completou o marcador.

Um dia depois foi a vez de Corinthians e Santos garantirem suas classificações. O Timão bateu o Mirassol por 2 a 0, com gols do holandês Memphis Depay e do paraguaio Ángel Romero, enquanto o Peixe superou o Bragantino pelo mesmo placar, gols de João Schmidt e de Neymar.

Assim, a outra semifinal do Paulistão será um confronto entre Corinthians e Santos.