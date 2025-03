Samba de Anitta, despedida de Neguinho, assombrações: como será 2ª noite de desfiles na Sapucaí

A segunda noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro começa às 22h desta segunda-feira, 3, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, e vai reunir Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel.

A Unidos da Tijuca vai discorrer sobre o orixá Logun-Edé, entidade que é filho de Oxum, a deusa das águas doces, e Oxóssi, caçador e protetor das florestas. O orixá será representado pelo ator e cantor Thiago Tomé.

A cantora Anitta é uma das autoras do samba-enredo, que tem sido bastante elogiado - mas quem canta é Ito Melodia, o intérprete oficial da escola. Edson Pereira é o carnavalesco da agremiação da zona norte.

A segunda escola a desfilar é a Beija-Flor, que deve começar sua apresentação às 23h30 desta segunda-feira. A agremiação de Nilópolis vai prestar uma homenagem a Laíla, o mais importante diretor de carnaval da história da escola. Ele morreu em 18 de junho de 2021, aos 78 anos, vítima de covid-19.

Em três passagens pela Beija-Flor, a última encerrada em 2018, Laíla participou de mais de 30 carnavais e foi responsável por momentos históricos, como a alegoria do Cristo esfarrapado que desfilaria em 1989 e a frase no plástico preto que afinal cobriu a imagem: "Mesmo proibido, olhai por nós".

A última agremiação a se apresentar na Sapucaí, a partir das 2h30 de terça-feira, será a Vila Isabel, com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece!". O carnavalesco Paulo Barros promete surpreender o público mostrando como as assombrações se manifestam na vida das pessoas, segundo o imaginário popular, desde a infância até a morte.

O desfile da Beija-Flor terá outro atrativo especial: será a despedida de Neguinho da Beija-Flor, de 75 anos, da função de intérprete da escola, após exatos 50 anos no posto.

Ele começou em 1976, ano em que a Beija-Flor ganhou seu primeiro título, com música de sua autoria ("Sonhar com Rei dá Leão"). Depois, foi o cantor de mais 13 vitórias, nove delas a partir da inauguração do sambódromo, em 1984.

A terceira escola a desfilar, à 1h de terça-feira, será o Salgueiro, que vai apresentar o enredo "De Corpo Fechado", sobre a relação do ser humano com a espiritualidade e a busca por proteção divina. O samba é um dos mais ouvidos deste ano nos aplicativos de música, e um dos autores é Xande de Pilares.

O desfile deve terminar às 4h, e então vai começar a roda de samba na Praça da Apoteose, onde ocorre a dispersão das escolas. A Liga Independente das Escolas de Samba contratou quatro rodas de samba - Beco do Rato, Cacique de Ramos, Samba do Trabalhador e Terreiro de Criolo -, mas até a conclusão deste texto não havia confirmado qual delas será a atração da segunda noite de desfiles.

Na primeira noite, no domingo, desfilaram Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira. Pela primeira vez os desfiles foram divididos em três dias, e na terça-feira ainda vão desfilar, também a partir das 22h, Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela.