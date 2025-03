Provável chanceler alemão promete ações rápidas na defesa, investidores farejam bonança

Por Andreas Rinke e Friederike Heine

BERLIM (Reuters) - A perspectiva de um boom de gastos militares pela Alemanha sem precedentes desde a Guerra Fria fez as ações de defesa da Europa dispararem depois que a Reuters relatou que o provável próximo governo está pensando em uma mudança fiscal radical para a maior economia da Europa.

O provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, não confirmou que seus conservadores e os social-democratas estavam pensando em criar fundos especiais no valor de quase um trilhão de euros para financiar gastos urgentes com defesa e infraestrutura.

Mas ele disse que as decisões de gastos tinham que ser tomadas "com grande urgência" depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu vice discutiram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no Salão Oval na sexta-feira, cristalizando os temores europeus de que Washington está menos disposto a apoiar a defesa da Europa.

"Agora precisamos mostrar que estamos em posição de agir de forma independente na Europa", disse ele. "A questão da defesa tem prioridade."

As notícias dos fundos propostos fizeram com que ações de empreiteiras de defesa, incluindo Thyssenkrupp, Hensoldt, Renk, Rheinmetall, BAE Systems e Leonardo saltassem em porcentagens de dois dígitos na manhã de segunda-feira.

Nenhuma das partes confirmou que um fundo especial para defesa no valor de 400 bilhões de euros (US$ 417 bilhões) e para infraestrutura no valor de até 500 bilhões de euros estavam em discussão, uma soma que combinada equivaleria a 20% do PIB alemão.

"Isso seria quase o mesmo que o país investiu na Alemanha Oriental desde a reunificação", escreveu o Deutsche Bank em uma nota. "Seria uma mudança de regime fiscal de proporções históricas."

O jornal Bild informou que uma sessão extraordinária do parlamento pode ser convocada para a próxima segunda-feira, o que permitiria que a medida fosse aprovada com o apoio dos Verdes - que na segunda-feira instaram o governo do chanceler Olaf Scholz a aprovar um financiamento adicional de 3 bilhões de euros para a Ucrânia.

Depois que o novo parlamento for instalado este mês, o apoio do partido de esquerda, cético em relação à defesa, será necessário para alcançar a maioria necessária de dois terços.

Durante décadas, a Alemanha tem sido uma retardatária da defesa, gastando até 2023 menos do que a meta da Otan de 2% do PIB em defesa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e a "Zeitenwende" de defesa de Scholz, ou mudança radical, trazendo apenas mudanças modestas.

O uso de um fundo especial -- na verdade, uma linha de crédito -- reflete as dificuldades de contornar um teto constitucional de gastos que limita o montante de novas dívidas que os governos alemães podem assumir a cada ano.

A alta das ações reflete a confiança dos investidores de que os fabricantes de veículos militares, munição e outros kits de campo de batalha serão os grandes ganhadores com a bonança.

As tentativas anteriores de Scholz de aumentar os gastos militares também dependiam de um fundo especial, formalmente separado dos 2 trilhões de euros de gastos públicos da Alemanha.

Elas são legalmente complicadas: uma decisão judicial contra o uso de outro fundo abriu caminho para o colapso de seu governo e para a eleição que ele perdeu no mês passado, enquanto o auditor do Estado pediu que seu uso fosse controlado.

O impacto econômico do fundo de defesa seria modesto no curto prazo, escreveu o Deutsche Bank, já que grande parte dele seria gasto em importações.

O fundo de infraestrutura, extremamente necessário após anos de frugalidade que deixaram grande parte da esfera pública da Alemanha, de pontes a ferrovias, em estado precário, teria um impacto maior.