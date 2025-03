Professor do colégio Dante Alighieri é baleado e morto durante assalto em SP

O professor de capoeira Eduardo de Souza, de 42 anos, foi morto na madrugada de domingo, 2, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele teve a moto roubada e foi ferido com um tiro.

A Polícia Militar encontrou Eduardo inconsciente no local do roubo. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu. A ocorrência foi registrada como latrocínio no 1° Distrito Policial de Mauá.

A moto roubada foi encontrada queimada, no Jardim Alzira Franco, em Santo André. A SSP-SP informou que pediu perícia do local do crime e da motocicleta.

A família do capoeirista informou pelas redes sociais que o corpo foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 3, no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá. O velório ocorreu na noite do domingo.

Eduardo era conhecido como mestre Toli e dava aulas no colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Em nota, o colégio lamentou a morte do professor.

"Sempre com um sorriso no rosto, o professor Eduardo inspirava seus alunos a cada aula, sendo muito querido também por pais, responsáveis e colaboradores", comunicou. "O mestre Toli - como era chamado por seus alunos - deixa um legado de muitos ensinamentos e lições de vida. Será recordado pela comunidade dantiana para sempre com carinho, respeito e admiração".

Capoeiristas lamentaram a perda do colega nas redes sociais. Ele foi descrito pelos amigos como "um cara do bem", "um grande capoeirista", "um aluno exemplar" e "um homem de tantas qualidades".

A Casa de Cultura Os Capoeira afirmou que Eduardo foi morto logo depois de participar de seu cortejo de carnaval, na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, no domingo. O grupo lamentou a perda de um "querido companheiro de luta pela cultura afro-brasileira".