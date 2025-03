Produção se recupera e expansão da indústria do Brasil acelera em fevereiro, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira mostrou forte melhora em fevereiro, com recuperação da produção diante do aumento da demanda, embora os preços de venda sigam em alta, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

Em fevereiro, o índice compilado pela S&P Global saltou a 53,0, de 50,7 em janeiro, avançando acima da marca de 50 que separa crescimento de contração e marcando o ritmo mais intenso desde setembro.

"O PMI de indústria do Brasil indicou um cenário mais favorável para a saúde do setor, com o índice alcançando o maior patamar em cinco meses em fevereiro diante do aumento nas vendas e da retomada do crescimento da produção", destacou Pollyanna de Lima, diretora associada de Economia S&P Global Market Intelligence.

Um aumento mais forte na entrada de novas encomendas tirou a produção do território contracionista em fevereiro, apontou o levantamento. Os produtores registraram a alta mais intensa nas vendas desde abril de 2024, o que atribuíram a condições mais favoráveis da demanda.

No entanto, as empresas ainda sinalizaram outra queda nas encomendas internacionais. Embora tenha sido marginal, foi o quarto mês seguido de redução, com as evidências apontando para demanda mais fraca de Argentina, Reino Unido e Estados Unidos.

As empresas ainda se mostraram confiantes de um aumento na produção ao longo dos próximos 12 meses, com o nível de confiança chegando ao patamar mais alto em seis meses.

Esse otimismo e o aumento das novas encomendas levaram os fabricantes a contratar mais trabalhadores em fevereiro, com a taxa de criação de vagas no ritmo mais forte desde maio de 2024.

A inflação de custo dos insumos recuou do maior patamar em quatro meses visto em janeiro, mas os preços ainda continuaram a subir em fevereiro. As empresas monitoradas citaram a fraqueza cambial, bem como preços mais elevados de frete, combustíveis, poliéster, resina e aço.

Somado à melhora da demanda, esse cenário levou os fabricantes a aumentarem os preços de venda em fevereiro, chegando a uma máxima de seis meses.

(Edição de Isabel Versiani)