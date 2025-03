PMI industrial da China (final) sobe a 50,8 em fevereiro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 50,1 em janeiro para 50,8 em fevereiro, segundo a leitura final da S&P Global em parceria com a Caixin, divulgada nesta segunda-feira, 3. De acordo com o documento oficial publicado pelas instituições, a alta foi apoiada por aumentos na produção e em novos pedidos em meio às evidências de melhores condições de mercado no país. Resultados acima de 50 indicam que o setor manufatureiro permanece em expansão.