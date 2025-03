O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,7% em 2024, segundo levantamento preliminar divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Istat, o instituto de estatísticas do país. Analistas consultados pela FactSet esperavam expansão menor no período, a 0,5%. A expectativa do governo, de acordo com a agência Ansa, era de crescimento de 1% no período.