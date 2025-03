Petróleo fecha em queda com preocupação de menor crescimento nos EUA pesando nos negócios

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 3, enquanto a preocupação com a desaceleração do crescimento dos Estados Unidos se sobrepõe ao temor de possível menor oferta do óleo, diante a manutenção das tensões entre Ucrânia e Rússia.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 1,99% (US$ 1,39), a US$ 68,37 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,63% (US$ 1,19), a US$ 71,62 o barril

De acordo com o Swissquote Bank, dados econômicos americanos divulgados na semana passada alimentaram preocupações sobre a desaceleração do crescimento no país e, consequentemente, uma menor demanda por petróleo. Segundo o banco suíço, o temor superou a percepção de risco geopolítico, que chegou a dar certo suporte ao valor da commodity durante a sessão.

Hoje, o levantamento GDP Now do Federal Reserve de Atlanta mostrou um forte avanço na estimativa de contração do PIB americano no primeiro trimestre deste ano.

Segundo o Ritterbusch, as notícias geopolíticas devem direcionar "em grande parte" a trajetória de preços do petróleo neste mês. Para o ING, o petróleo recebe certo suporte da leitura positiva do PMI da China, que reacendeu o otimismo pela demanda de combustível no principal importador da commodity. Segundo o banco holandês, a mais importante reunião legislativa da China, conhecida como "Duas Sessões", que acontecerá a partir de amanhã, pode impulsionar ainda mais o óleo.