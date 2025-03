Papa sofre episódios de insuficiência respiratória e ventilação mecânica é retomada

O papa Francisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira, 3, segundo boletim médico publicado pelo Vaticano. Os episódios foram causados por um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncospasmo.

A ventilação mecânica não invasiva foi retomada no período da tarde após a realização de duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções, ainda de acordo com a instituição.

"O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo", diz o Vaticano, em nota. O prognóstico do papa permanece reservado.

O papa Francisco, de 88 anos, está internado em Roma (Itália) desde 14 de fevereiro após um surto de bronquite. No boletim de ontem, 2, os médicos informaram que ele permanecia estável, mas novamente se referiram à complexidade de sua condição geral e mantiveram um prognóstico cauteloso.