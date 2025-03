Papa sofreu dois episódios de insuficiência respiratória, diz boletim

Do UOL, em São Paulo

O papa Francisco apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda hoje, informou o boletim divulgado pelo Vaticano nesta tarde.

O que aconteceu

Os episódios foram causados por um acúmulo significativo de muco nos brônquios e broncopasmo, contração que dificulta a passagem do ar. Após a equipe médica retirar a secreção, foram realizadas duas broncoscopias.

A ventilação mecânica não invasiva, para ajudar o papa a respirar, foi retomada à tarde. "O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo", informou o boletim.

O Vaticano também afirmou que o prognóstico do pontífice segue reservado. Esse termo é utilizado pela medicina para indicar uma possível evolução desfavorável.

Mais cedo, a equipe médica informou que o papa havia descansado bem a noite toda. Francisco está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro com bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado. Na última vez, ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.