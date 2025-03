Pai e filha biológica se casam e enfrentam acusações nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Um homem e sua filha biológica estão sendo acusados de fornecer informações falsas sobre um pedido de licença de casamento no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Autoridades informaram que Kimberly Tempel, 44, se casou com o pai, Bradley McCollum, 59. A oficialização da união teria acontecido em 26 de julho de 2024.

Tempel é acusada de bigamia, que é o ato de casar-se com outra pessoa enquanto ainda está em um matrimônio. Ela estava em processo de divórcio na ocasião, segundo autoridades. A mulher alegou que não era casada, e que seu novo marido era uma espécie de primo de segundo grau.

A motivação do casamento, segundo a irmã de McCollum, seria garantir que Tempel recebesse um benefício mensal de cerca de R$ 2 mil. O valor é referente ao pagamento que Bradley recebe enquanto cumpre pena em prisão federal.

A polícia da cidade de Evansville encontrou diversas imprecisões no pedido de licença de casamento. McCollum declarou que não tinha condenações por crimes sexuais ou violentos. Porém, ele foi sentenciado por posse de pornografia infantil em âmbito federal.

Na solicitação de licença, eles afirmaram também que não eram casados com outras pessoas no momento do pedido. McCollum ainda forneceu endereço errado.

Irmã do homem enviou aos investigadores um serviço de DNA. No documento, havia a indicação de mais de 99,99% de probabilidade de ele ser o pai biológico de Tempel. A irmã também relatou que os dois não mantinham contato enquanto McCollum estava preso, mas retomaram o contato por e-mails e cartas.

A polícia prendeu Tempel, porém, ela foi liberada. Ela está sendo acusada de fornecer informações falsas sobre o pedido de licença de casamento e bigamia. O julgamento está marcado para julho.