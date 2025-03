Ouro fecha em alta, com forte demanda por refúgio de segurança, dólar fraco e tensões

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 3, impulsionado pela demanda por ativos de segurança, diante das incertezas geopolíticas e da proximidade da aplicação de tarifas pelos EUA a parceiros comerciais. O enfraquecimento do dólar nesta sessão também contribuiu para o maior interesse pelo metal.

O ouro para abril fechou em alta de 1,85%, a US$ 2901,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com a Exness, o metal dourado se beneficia do ambiente incerto do mercado, mas a commodity de segurança pode registrar uma alta volatilidade no curto prazo diante dos fatores geopolíticos e econômicos que afetam o sentimento. "Tarifas adicionais dos EUA podem potencialmente intensificar as tensões comerciais e levar os investidores a ativos de segurança", menciona a instituição ao ressaltar que um possível acordo entre EUA, Canadá e México, alvos da primeira rodada tarifária, pode arrefecer os preços do ouro.

Segundo a Exness, nesta semana, o mercado também acompanha a divulgação de importantes dados econômicos americanos, como o payroll, já que eles podem indicar qual deve ser a provável postura do Federal Reserve (Fed) para a próxima reunião de decisão monetária. Um corte nas taxas de juros pode dar mais suporte aos preços do ouro.

O Commerzbank pontua, no entanto, que o metal precioso está sujeito a movimentos de queda por correção e que as entregas de ouro de Hong Kong para a China caíram "significativamente".