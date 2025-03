Opep+ deve prosseguir com aumento planejado da produção de petróleo em abril, dizem fontes

LONDRES (Reuters) - A Opep+ decidiu prosseguir com um aumento planejado da produção de petróleo em abril, disseram três fontes do grupo de produtores à Reuters nesta segunda-feira.

A Opep+, que inclui membros da Opep, além da Rússia e outros aliados, vem cortando a produção em 5,85 milhões de barris por dia (bpd), o equivalente a cerca de 5,7% da oferta global, acordada em uma série de medidas desde 2022 para apoiar o mercado.

Em dezembro, a Opep+ estendeu sua última camada de cortes até o primeiro trimestre de 2025, adiando para abril o plano de começar a aumentar a produção. A prorrogação foi o último de vários atrasos.

Com base nesse plano, a redução gradual de 2,2 milhões de bpd de cortes -- a camada mais recente -- começa em abril com um aumento mensal de 138.000 bpd, de acordo com cálculos da Reuters.

Esse aumento ocorrerá conforme o planejado, disseram as três fontes da Opep+ na segunda-feira, sob a condição de anonimato.

(Reportagem de Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova e Alex Lawler)