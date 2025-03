O que é o sangue raro que pode curar doenças e salvou 2 milhões de bebês?

A família de James Harrison anunciou sua morte hoje, aos 88 anos. Ele é conhecido como "o homem do braço de ouro" por ter doado sangue com um anticorpo raro que ajudou a salvar a vida de mais de 2 milhões de bebês, e que agora pode ser reproduzido pela ciência.

O que é o 'sangue dourado'

É um tipo sanguíneo raro. Cientificamente chamado de Rh nulo (Rhesus null), o tipo sanguíneo de James também é conhecido como "sangue dourado" devido à sua extrema raridade. De acordo com um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, ou NLM na sigla em inglês), a frequência do grupo sanguíneo é de aproximadamente 1 em 6 milhões de indivíduos.

Descoberto na década de 1960. Segundo a explicação da pesquisadora Penny Bailey ao Mosaic, um site de investigação biomédica, este tipo sanguíneo foi detectado pela primeira vez em 1961, em uma mulher também australiana.

Sem antígenos. Ele é caracterizado pela ausência completa ou quase completa de antígenos do sistema Rh (fator Rh) na superfície dos glóbulos vermelhos do sangue. Os glóbulos vermelhos são células que têm proteínas cobrindo sua superfície, chamadas antígenos, e a presença ou ausência de antígenos específicos determina o tipo de sangue —o sangue do tipo A tem apenas antígenos A, o tipo B apenas B, o tipo AB ambos e o tipo O nem A nem B.

Afinal, é bom ou ruim? O sangue Rh nulo não apresenta problemas de saúde por si só, mas pode criar desafios quando uma pessoa precisa de transfusões sanguíneas, pois é compatível apenas com o próprio Rh nulo. Portanto, encontrar um doador para uma transfusão pode ser extremamente difícil.

Doença pode causar morte de fetos

Incompatibilidade no sangue. A doença de Rhesus, ou eritroblastose fetal, é uma enfermidade hemolítica causada pela incompatibilidade do fator Rh no sangue da mãe e do bebê. Ela acontece quando uma mãe de Rh negativo gera e dá à luz um bebê de Rh positivo, herdado do pai.

Pode causar morte. Nesses casos, a mãe produz anticorpos anti-Rh, que tentam destruir o agente Rh do feto, considerado "intruso". Em uma segunda gravidez, esses anticorpos já presentes na corrente sanguínea podem atacar o feto com Rh positivo, destruindo suas hemácias (glóbulos vermelhos do sangue). Nos piores casos, isso pode resultar em danos cerebrais ou morte dos bebês.

Tratamento para mulheres grávidas. A imunoglobulina Anti-D usa plasma de doadores como James e foi desenvolvida para tratar mulheres grávidas que sofrem com a doença de Rhesus, ou eritroblastose fetal.

O tratamento previne a DHPN (doença hemolítica perinatal), que pode causar anemia, aumento do fígado e do baço, danos cerebrais, insuficiência cardíaca e até morte em recém-nascidos.

Por isso, a produção do anti-D evita que as mulheres desenvolvam esses anticorpos durante a gestação. De acordo com a CNN, a própria filha de Harrison recebeu o antídoto.

A história de James Harrison

James Harrison doando sangue pela última vez, aos 81 anos, em 2018 Imagem: Picture Alliance/Getty Images

O começo de tudo. Quando tinha 14 anos, James passou por uma cirurgia delicada e dependeu de transfusões de sangue para sobreviver. O episódio o fez entender a importância da doação e, apesar de ser avesso às agulhas, ele passou a doar sangue assim que completou 18 anos.

Médicos não sabem exatamente por que James tinha esse tipo sanguíneo raro. Acredita-se que pode ser devido às transfusões que recebeu quando tinha 14 anos, após a cirurgia, segundo a CNN norte-americana.

Descoberta veio anos depois. Com o tempo, foi descoberto que o sangue dele continha grandes quantidades de um anticorpo que poderia ser usado na Anti-D.

Doação contínua. Ele passou a doar o plasma sanguíneo para ajudar o maior número de pessoas possível a cada duas semanas, dos 18 aos 81 anos.

Ele se "aposentou" das doações em 2018. "É um dia triste para mim", disse ao jornal australiano The Sydney Morning Herald ao doar sangue pela última vez.

Cientistas querem criar um anti-D feito em laboratório a partir de amostras do sangue de James. Apelidado de "James in a Jar" (em português, "James em jarra"), que, se der certo, um dia poderá ser usado para ajudar mulheres grávidas em todo o mundo.

*Com informações de reportagem publicada em 3/10/2023.