"O mundo nos abandonou", diz morador de Gaza após suspensão da ajuda humanitária por Israel

Israel anunciou neste domingo (2) a suspensão do envio de ajuda humanitária a Gaza, após divergências com o Hamas sobre as condições do cessar-fogo no enclave. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, busca pressionar o movimento, já que as negociações sobre a continuidade da trégua estão paralisadas.

Amira Souilem, enviada especial da RFI a Ramallah

O anúncio preocupa ainda mais a população de Gaza. Este é o caso, por exemplo, de Eyad Amawi, ex-funcionário do Hospital al-Aqsa, em Deir al-Balah. "Como pai, é muito complicado para mim alimentar meus entes queridos, meus filhos", disse em entrevista à RFI.

Amawi tem lutado para esconder seu desespero desde o anúncio das autoridades israelenses. "A realidade é que a ajuda que estava chegando era suficiente para nos manter vivos. O mundo nos abandonou. Fomos abandonados à nossa própria sorte. Precisamos de paz, para retomar nossa vida", diz.

Além da ajuda humanitária, ele teme que este anúncio seja apenas o início. "Estamos com muito medo, especialmente pelas crianças e idosos inocentes que já foram deslocados dezenas de vezes. Como pai, tenho muito medo de que esta guerra seja retomada", disse.

"Somos mortos de várias maneiras: com mísseis, mas também de fome. Eles estão até ameaçando cortar nossa água", conta. A ONG Oxfam qualificou a decisão israelense de "punição coletiva".

Alemanha pede a Israel que volte atrás

A Alemanha pediu nesta segunda-feira a Israel que "coloque imediatamente" um fim aos obstáculos que impossibilitam a entrega da ajuda humanitária na Faixa de Gaza. "Este não é um meio legítimo de pressão nas negociações", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão.

"Pedimos a Israel que continue a permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, como exige o Tribunal Internacional de Justiça". O comunicado do Ministério também pede aos dois lados "que retornem à mesa de negociações e garantam a continuação do cessar-fogo e do acordo de libertação de reféns".

O Ministério das Relações Exteriores britânico também pediu que a entrega de insumos e outros bens não fosse bloqueada. "Temos deixado claro que a ajuda humanitária deve entrar em Gaza", disse um porta-voz de Downing Street.

Ataque em Haifa deixa mortos e feridos

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta segunda-feira em um ataque com arma branca na cidade israelense de Haifa. O autor do ataque foi morto pelas forças de segurança.

Este é o primeiro atentado fatal em Israel desde o início da trégua com o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em 19 de janeiro.

O Magen David Adom (MADA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, informou que a vítima foi um homem de 70 anos. Os quatro feridos estão sendo atendidos.

Três deles, incluindo um adolescente de 15 anos, estão em estado grave e uma mulher de 70 anos, tem um estado considerado "moderado". Haifa, cidade com população mista de judeus e árabes, é a maior aglomeração urbana do norte de Israel.

Com informações da AFP