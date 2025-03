Musalem, do Fed, espera que crescimento econômico continue, mas vê riscos em dados recentes

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta segunda-feira esperar que a economia dos EUA continue a se expandir este ano, mas que dados recentes sobre consumo e habitação mais fracos do que o esperado e relatos de contatos comerciais levantaram preocupações sobre possíveis riscos ao crescimento.

"A perspectiva de crescimento econômico sólido e contínuo parece boa, o mercado de trabalho está saudável e as condições financeiras são favoráveis. Mas os dados recentes têm sido mais fracos do que o esperado, especialmente os gastos do consumidor e os dados do mercado imobiliário, o que representa algum risco baixista para o crescimento", disse Musalem em fala preparada para uma conferência da Associação Nacional para Economia de Negócios.

"Relatórios informais recentes de contatos comerciais são mais mistos, e algumas medidas indicam que a atividade comercial desacelerou, sugerindo maior cautela, pelo menos entre algumas empresas", disse ele.

"Embora eu continue esperando que a economia cresça em um bom ritmo nos próximos trimestres, eu ficaria preocupado se começássemos a ver mais evidências de um recuo do consumo ou uma diminuição da confiança das empresas e dos planos de investimento", disse Musalem.

Por enquanto, no entanto, ele disse que considera a política monetária atual "modestamente restritiva" um cenário apropriado, uma vez que a inflação permanece acima da meta de 2% do Fed.