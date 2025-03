Motorista avança contra multidão e mata ao menos uma pessoa na Alemanha

Um motorista avançou contra uma multidão numa zona de pedestres nesta segunda-feira (03/03) de Carnaval na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha.

A polícia local confirmou pelo menos uma morte e um número indeterminado de feridos. O motorista do veículo foi identificado e preso, segundo a polícia. O atropelamento em massa ocorreu por volta de 12h15 (hora local, 8h15 em Brasília), provocando pânico na região, segundo testemunhas ouvidas pela imprensa alemã.

"De acordo com as informações atuais, um carro atingiu um grupo de pessoas no centro da cidade de Mannheim. De acordo com o estado atual da investigação, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. O número e a gravidade dos ferimentos ainda não podem ser determinados. Um suspeito foi identificado e preso como parte da operação de busca imediata", divulgou a polícia em comunicado.

Já o tabloide Bild, citando fontes de segurança, afirmou que há registro de pelo menos dois mortos e 25 feridos, mas isso não foi confirmado oficialmente.

Há forte presença de serviços de emergência no local.

A polícia apontou ainda que há uma mobilização de forças de segurança no local e pediu para que os 320 mil habitantes de Mannheim evitem o centro da cidade. "Devido à mobilização da polícia, os cidadãos são solicitados a evitar o centro da cidade de Mannheim", diz um comunicado. As forças de segurança também pediram para que a população evite compartilhar imagens e vídeos da operação em andamento e também alertaram contra a propagação de fake news na sequência do incidente.

As autoridades do estado de Baden-Württemberg, onde fica Mannheim, também alertaram a população sobre uma "situação de risco de vida" por meio de um aplicativo de alerta.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, cancelou sua participação em um desfile de Carnaval em Colônia e está a caminho de Mannheim, disse um porta-voz da pasta.

"O resgate de vidas humanas, os cuidados com os feridos e as investigações iniciais das autoridades em Mannheim são agora a prioridade", disse o porta-voz.

Ataques

O episódio em Mannheim ocorre pouco mais de dois meses depois de um atropelamento em massa num mercado de Natal em Magdeburg. Na ocasião, um homem dirigindo um veículo SUV avançou propositalmente sobre uma multidão, ferindo mais de 200 e matando seis pessoas. Posteriormente, o agressor foi identificado como psiquiatra de origem saudita, que vinha expressando comportamento errático e anti-islã nas redes sociais.

Em fevereiro, a cidade de Munique também foi palco de um ataque semelhante, quando um motorista avançou sobre uma manifestação, deixando dois mortos. O suspeito, um afegão, foi preso. Os dois casos foram amplamente debatidos durante a campanha que precedeu as eleições parlamentares de fevereiro.

Em maio de 2024, um policial alemão morreu em Mannheim em decorrência de ferimentos sofridos durante um ataque contra membros de um grupo ultradireitista e anti-Islã. Na ocasião, um policial de 29 anos morreu após ser esfaqueado diversas vezes enquanto tentava acudir outra vítima do ataque, em uma praça central da cidade. O suspeito pelo crime foi preso e foi posteriormente identificado como um cidadão afegão de 25 anos.