México tem plano B caso Trump leve adiante ameaça de tarifas, diz presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México vai esperar para ver se o presidente dos EUA, Donald Trump, vai cumprir a ameaça de impor tarifas ao seu vizinho do sul na terça-feira, disse a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira, acrescentando que o México tem planos alternativas caso as tarifas entrem em vigor.

Falando em uma entrevista coletiva matinal, Sheinbaum disse que falará mais sobre suas decisões na terça-feira, mas que, independentemente de o que os EUA decidam, o México está pronto.

"Temos um plano B, C, D", disse Sheinbaum, sem dar detalhes dos planos.

Autoridades mexicanas se encontraram com seus colegas americanos em Washington na semana passada para abordar a política de comércio e segurança, uma tentativa do México de evitar tarifas.

Trump acusou o México e o Canadá de não fazerem o suficiente para deter o fluxo de drogas sintéticas como fentanil e chegadas de migrantes em suas fronteiras, e prometeu tarifas abrangentes se as nações não reprimirem ambos os fluxos.

Sheinbaum descreveu as reuniões em Washington como "cordiais" e disse que a coordenação com os EUA tem sido muito boa até agora.

