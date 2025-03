Mais de 67 toneladas de resíduos são recolhidas após desfiles no Rio

A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo (2), resultou na remoção de 67,6 toneladas de resíduos, sendo 42 toneladas da área interna dos desfiles, 6,8 toneladas de materiais potencialmente recicláveis, além de 18,8 toneladas de resíduos na parte externa do Sambódromo.

Já os mais de 100 blocos de rua que se apresentaram no domingo geraram 104,3 toneladas de resíduos. Entre eles, destacaram-se o bloco Cordão do Boitatá, com 12,7 toneladas; o bloco Areia, com 9,54 toneladas; e o Simpatia é Quase Amor, com 8,5 toneladas.

Os desfiles na Intendente Magalhães, na Avenida Chile, e nos bailes populares realizados nos bairros geraram 131 toneladas de resíduos no domingo. Para garantir a limpeza, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) contou com cerca de, incluindo o Sambódromo, blocos de rua e bailes populares.

Para facilitar a limpeza, a companhia conta com mais de 200 veículos motorizados e 12,5 mil contêineres para o descarte correto dos resíduos pelos foliões. A companhia usou 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, aplicados nas ruas e áreas de banheiros químicos.