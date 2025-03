Lutador de MMA é preso sob suspeita de matar de influenciadora trans no PA

A Polícia Civil do Pará prendeu ontem o lutador de MMA Yago Roger Barreira da Costa, suspeito de matar a influenciadora digital e mulher transexual Paola Brattcho.

O que aconteceu

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (28) em um motel no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. A Polícia Civil foi acionada após a influenciadora Paola Brattcho ser encontrada morta a facadas no local.

Testemunhas relataram que Yago entrou no quarto antes da vítima e ficou aguardando sua chegada. Cerca de 30 minutos depois, vizinhos escutaram gritos de socorro de Paola, que afirmava que o suspeito queria matá-la. Em seguida, houve um silêncio, e minutos depois o próprio Yago ligou para a recepção do motel solicitando ajuda.

Yago fugiu de hospitais antes de ser preso. O lutador ficou ferido durante a briga e foi levado ao Hospital Metropolitano para receber atendimento médico. No entanto, solicitou transferência para um hospital particular e fugiu antes de ser detido. Após a fuga, ele se escondeu na casa de um tio em Ananindeua, onde foi localizado e preso pela Polícia Civil durante uma operação do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Delegacia de Feminicídio (Defem).