Los Angeles Times vai adicionar contrapontos gerados por IA a artigos

O jornal americano Los Angeles Times anunciou nesta segunda-feira que vai adicionar contrapontos gerados por inteligência artificial (IA) aos seus artigos de opinião, para oferecer aos leitores pontos de vista diferentes.

A mudança acontece no momento em que o jornal perde leitores e enfrenta problemas financeiros, que levaram a cortes de empregos. Donos de veículos de comunicação também tentam suavizar sua imagem progressista, com o atual governo republicano do país atacando o que considera uma cobertura desfavorável.

Em carta aos leitores, o dono do jornal de Los Angeles, Patrick Soon-Shiong, informou que cada artigo será rotulado, para "garantir que os leitores possam claramente distingui-lo" de uma notícia. As "Perspectivas" geradas por computação vão identificar em que parte do espectro político o conteúdo se encaixa.

Os leitores encheram de críticas a seção de comentários do jornal após a divulgação da medida. "Os leitores não leem o jornal buscando resumos escritos por IA. Podemos encontrar isso de graça na internet. Em vez disso, contrate jornalistas", publicou um usuário, que se apresentou como "Assinante de longa data".

"Pago para ler histórias bem reportadas e escritas por pessoas. Não quero essa entrada artificial no meu jornalismo", protestou "Pnukayapetra", acrescentando: "Em vez disso, podemos substituir Soon-Shiong com a IA?"

Outros comentários comparavam a medida ao anúncio feito na semana passada pelo bilionário Jeff Bezos, dono do Washington Post, de que seu jornal publicaria apenas artigos que apoiassem "liberdades pessoais e mercados livres", no que foi amplamente interpretado como um esforço para ganhar a simpatia de Trump.

O Los Angeles Times já foi um gigante da imprensa americana, mas perdeu influência em meio a mudanças e demissões em massa. Segundo críticos, o jornal parece não ter direção e, embora se descreva como uma publicação de alcance nacional, parece, na prática, um veículo local.