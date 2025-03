O governo da Rússia afirmou hoje que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não tem interesse em encerrar a guerra e que sua postura dificulta qualquer solução negociada para o conflito.

O que aconteceu

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Kiev não quer paz. A declaração foi uma resposta ao bate-boca ocorrido na última sexta-feira (28), durante a reunião entre Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Peskov afirmou que as negociações mostraram a intenção da Ucrânia de prolongar o conflito e dificulta um acordo. Ele também destacou que o ocidente estaria dividido, com alguns países defendendo o envio contínuo de ajuda militar à Ucrânia, enquanto outros começam a discutir propostas de paz.

O regime de Kiev e Zelensky não quer paz, eles querem que a guerra continue Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin

O encontro entre Trump e Zelensky na Casa Branca terminou em uma discussão acalorada. O episódio levou ao cancelamento de uma coletiva de imprensa conjunta e da assinatura de um acordo de cooperação na extração mineral na Ucrânia.

Apesar do impasse, Peskov afirmou que Moscou continuará o diálogo com Washington sobre relações bilaterais e questões diplomáticas. Ele reforçou, no entanto, que a Rússia seguirá com sua operação militar especial até atingir seus objetivos.

*Com informações da agência Interfax