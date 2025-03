Jovem de 17 anos sai de shopping, pega ônibus e desaparece em SP; polícia investiga

A polícia e familiares fazem buscas por uma garota de 17 anos desaparecida há cinco dias, na região de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela saiu do trabalho no restaurante de um shopping e tomou um ônibus para sua casa, mas não chegou. Durante o trajeto, a adolescente relatou "medo" por estar sendo seguida. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), testemunhas estão sendo ouvidas e as buscas prosseguem.

Imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram quando a jovem, identificada como Vitória Regina de Sousa, sai do shopping de Cajamar e caminha em direção a um ponto de ônibus, na noite de quarta-feira, 26. Em mensagens de WhatsApp trocadas com uma amiga, ela conta que há dois rapazes no local e diz que está "com medo". A amiga recomenda que faça fotos deles, mas ela manifesta receio de ser vista tirando a foto.

Em seguida, ela toma o ônibus e informa que um deles também subiu no coletivo. A amiga pergunta se ele a está seguindo e ela responde: "Espero que não". Logo depois ela informa que desembarcou e ele continuou no ônibus, manifestando seu alívio por isso. Testemunhas relataram à polícia terem visto um carro com quatro homens seguindo a jovem, depois que ela desceu do ônibus e caminhava em direção à sua casa.

O pai da jovem disse aos policiais que sempre buscava a filha no ponto de ônibus, mas naquele dia seu carro estava em uma oficina mecânica e ela faria o percurso a pé.

Além de parentes e amigos, a Guarda Civil Municipal de Cajamar também se empenha nas buscas por Vitória. No final de semana, a GCM usou um cão farejador em busca de pistas nas matas da região, próximas à casa da família. Um corpo chegou a ser encontrado, mas não era a adolescente.

Verônica Sousa, irmã de Vitória, disse ao Estadão que a família está mobilizada em busca de informações que possam levar ao paradeiro dela. "Nossa esperança é de que ela esteja bem. Tudo o que nós queremos é que ela volte para casa com vida." A adolescente foi vista pela última vez no bairro Ponunduva, onde mora a família. Ela vestia uma camiseta cinza, calça legging preta, tênis branco e carregava uma sacola pink.

A SSP informou que a Delegacia de Polícia de Cajamar abriu inquérito para apurar o desaparecimento. Além de familiares, o namorado da adolescente foi ouvido pela autoridade policial. Não foram revelados detalhes da investigação. "As buscas prosseguem para a sua localização e esclarecimento dos fatos", diz, em nota.

A prefeitura de Cajamar disse que equipes especializadas da Rondas Ostensivas Municipais e Rondas Municipais Urbanas, além da Defesa Civil, participam das operações em apoio às polícias Civil e Militar.