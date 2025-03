Inflação da zona do euro cai, impulsionando apostas de corte de juros pelo BCE

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro caiu um pouco menos do que o esperado no mês passado, mas seu componente mais observado também caiu, selando expectativa de outro corte na taxa de juros do BCE na quinta-feira e solidificando as apostas de mais flexibilização da política nos próximos meses.

A inflação dos preços ao consumidor nas 20 nações que compartilham o euro desacelerou para 2,4% em fevereiro, de 2,5% no mês anterior, um pouco acima das expectativas de 2,3% e aproximando-se um pouco mais da meta de 2% do Banco Central Europeu, mostraram dados do Eurostat na segunda-feira.

Excluindo os preços voláteis de alimentos e combustíveis, o núcleo de inflação, acompanhado de perto pelo mercado, também desacelerou para 2,6%, de 2,5%, conforme a inflação de serviços, uma das principais preocupações durante a maior parte do ano passado, finalmente começou a cair, possivelmente saindo de uma faixa teimosamente alta.

A principal surpresa positiva ocorreu nos preços dos alimentos não processados, com a inflação desse componente mais do que dobrando para 3,1%.

O BCE já cortou as taxas de juros cinco vezes desde junho do ano passado, em sinal de que a inflação está desacelerando rapidamente, e espera-se que o banco continue cortando, conforme a necessidade de sustentar o fraco crescimento econômico está começando a se sobrepor às preocupações com o crescimento excessivo dos preços.

A economia da zona do euro ficou praticamente estagnada durante a maior parte dos últimos dois anos e há poucos indícios de que a recuperação há muito prevista esteja começando a tomar forma.

O setor industrial está em recessão e a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos está impedindo as empresas de investir. Enquanto isso, as famílias, que contam com amplos amortecedores financeiros, estão retendo os gastos, perdendo a confiança devido ao incessante fluxo de notícias negativas sobre o comércio, a recessão e a Ucrânia.

Tudo isso sugere que o BCE reduzirá sua previsão de crescimento para 2025 pelo quarto trimestre consecutivo na quinta-feira, à medida que os riscos de crescimento negativo continuam a se materializar e as previsões de um boom de consumo têm se mostrado repetidamente erradas.

As fracas perspectivas justificariam ainda mais cortes nas taxas para dar um impulso à economia, mas algumas autoridades monetárias continuam a expressar receios de que os serviços, um componente doméstico vital da inflação, ainda estejam muito altos e possam perpetuar o crescimento dos preços se o BCE pisar no freio muito cedo.

Aliviando esses temores, a inflação de serviços, o maior componente da cesta de preços ao consumidor, desacelerou de 3,9% para 3,7% no mês passado, depois de ter ficado perto de 4% durante a maior parte do ano passado.

Uma nova queda também está prevista, já que o crescimento dos salários está finalmente desacelerando e a maioria dos acordos salariais entre empresas e sindicatos aponta para aumentos salariais apenas moderados, o que seria consistente com a meta de inflação do BCE.

O BCE se reunirá na quinta-feira e um corte na taxa de juros para 2,5% era visto como certo mesmo antes dos dados da inflação de fevereiro.

Os mercados, então, veem entre dois e três outros cortes este ano, levando a taxa de depósito do BCE para 2% ou 1,75% em dezembro, o limite inferior das estimativas para a chamada taxa neutra, que não desacelera nem estimula o crescimento.

No entanto, os economistas argumentam que os riscos estão inclinados para uma taxa ainda mais baixa, uma vez que a inflação não é mais uma preocupação real e o bloco enfrenta mais dificuldades econômicas devido a uma guerra comercial com o governo dos EUA, à diminuição da confiança e ao alto custo da energia.