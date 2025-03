Indústria dos EUA fica estável em fevereiro, mas dados indicam prejuízos iminentes com tarifas

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O setor industrial dos EUA manteve-se estável em fevereiro, mas uma medida de preços no portão da fábrica saltou para perto do maior patamar em três anos e no mês a demora de para a entrega de materiais estava maior, sugerindo que as tarifas sobre as importações poderão em breve prejudicar a produção.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que seu PMI de manufatura recuou de 50,9 em janeiro para 50,3 no mês passado.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI diminuiria para 50,6.

A queda no PMI refletiu quedas em outras medidas de confiança, conforme o governo do presidente Donald Trump eleva tarifas sobre produtos importados.

Os fabricantes nacionais dependem muito de matérias-primas importadas. Em seu primeiro mês no cargo, Trump emitiu uma série de ordens tarifárias.

Uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrará em vigor na terça-feira, depois de ter sido adiada por um mês, juntamente com uma tarifa extra de 10% sobre as importações chinesas, além dos 10% já impostos. Os analistas alertaram sobre as consequências financeiras para as montadoras americanas e outras empresas que fabricam veículos no México e no Canadá para serem vendidos nos Estados Unidos.

Outras taxas destinadas a aço, alumínio e veículos automotores importados entrarão em vigor em breve ou estão em desenvolvimento acelerado.

O subíndice de novos pedidos prospectivo da pesquisa ISM caiu para 48,6 no mês passado, de 55,1 em janeiro. A produção nas fábricas quase parou depois de ter se recuperado no mês anterior.

Sua medida de preços pagos pelos fabricantes pelos insumos subiu para 62,4, a leitura mais alta desde junho de 2022. Ela superou a previsão de 55,8 e subiu em relação aos 54,9 registrados em janeiro. Pelo seu valor nominal, isso sugere que os preços dos produtos podem continuar subindo, após o maior aumento em 11 meses em janeiro. Os preços de mercadorias têm se mantido praticamente inalterados desde maio passado.

O desempenho de entrega dos fornecedores diminuiu consideravelmente. O índice de entregas dos fornecedores da pesquisa aumentou de 50,9 em janeiro para 54,5. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas.

Um alongamento nos prazos de entrega dos fornecedores é normalmente associado a uma economia forte, o que seria uma contribuição positiva para o PMI. Mas, nesse caso, as entregas mais lentas dos fornecedores podem estar indicando gargalos nas cadeias de suprimentos.

As importações cresceram ainda mais, indicando que as fábricas estavam antecipando as compras externas diante da perspectiva de maior taxação. O nível de emprego nas fábricas contraiu-se depois de ter se expandido em janeiro pela primeira vez em oito meses. O índice de empregos no setor industrial caiu para 47,6 depois de ter se recuperado para 50,3 em janeiro.