Indústria argentina diz ver oportunidade em acordo Mercosul-UE

Na contramão de declarações de Javier Milei, a indústria argentina indicou ver o acordo Mercosul-União Europeia como uma oportunidade concreta para impulsionar o comércio e os investimentos do país.

O que aconteceu

Setor industrial propôs também o fortalecimento da relação comercial com o Brasil. As afirmações constam de um relatório da UIA (União Industrial Argentina), divulgado em meio a críticas feitas pelo presidente argentino, que ameaça retirar o país do bloco e questiona os benefícios do acordo comercial com a União Europeia.

Entidade disse que acordo Mercosul-UE traz desafios e oportunidades. O documento da entidade destaca que o tratado entre os blocos pode gerar novos investimentos, mas também exige maior competitividade dos setores produtivos. Para isso, a Argentina precisa modernizar sua indústria.

O acordo enfrenta resistência do governo argentino. No sábado (1º), Javier Milei voltou a criticar o Mercosul, afirmando que o bloco "só serviu para enriquecer os industriais brasileiros" e que o país deveria buscar um acordo direto de livre comércio com os Estados Unidos, caso necessário.

Países desenvolvidos estão reforçando políticas industriais. O estudo mostra que os EUA, a União Europeia e a China estão fortalecendo sua indústria com medidas de estímulo à produção e inovação. O relatório indica que a Argentina precisa seguir essa tendência para evitar a perda de espaço no comércio internacional.

Custos de produção elevados preocupam o setor. O estudo alerta que a indústria argentina já enfrenta dificuldades devido aos altos custos internos. Com a entrada em vigor do acordo Mercosul-UE, a concorrência com produtos europeus será ainda maior.

O relatório conclui que a Argentina precisa adotar políticas industriais eficazes para acompanhar o cenário global e garantir crescimento sustentável diante das mudanças econômicas e tecnológicas. Entretanto, a posição do governo Milei gera incertezas sobre o futuro do Mercosul e o real aproveitamento das oportunidades abertas pelo acordo com a União Europeia.

O posicionamento do presidente argentino contrasta com a visão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante visita ao Uruguai no fim de semana, o petista defendeu a importância do Mercosul. Segundo Lula, "formar um bloco forte na América do Sul" é essencial para que os países do continente possam negociar melhores condições no cenário global.

O acordo alcançado entre o Mercosul e a União Europeia, que abre possibilidades concretas de comércio e investimento e é também um impulso para que o Mercosul trabalhe firmemente na melhoria da sua oferta exportável, bem como no processo de digitalização e indústria 4.0 da produção, para melhorar a sua capacidade competitiva.

Trecho de relatório divulgado pela União Industrial Argentina

*Com informações da DW Brasil