Do UOL, em São Paulo

Um depósito na parte superior de uma loja da 25 de Março foi atingido por um incêndio na manhã de hoje.

O que aconteceu

Fogo é no terceiro andar de um prédio, e o local contém materiais combustíveis, como tecido e plástico. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, e os agentes trabalham agora para extinguir as chamas.

Ainda não há informações sobre vítimas. A ocorrência afeta o trânsito da região, segundo atualizações do Waze.

Incêndio em cima do shopping 25 de março. 03/03/2025 às 08:20 da manhã. Trânsito comprometido. pic.twitter.com/K8WcNzFJtr -- Andy (@Andy_Schnneider) March 3, 2025

Em atualização