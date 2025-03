Guerrilha colombiana ELN liberta 22 sequestrados em fronteira com Venezuela

A guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN) libertou 22 pessoas nesta segunda-feira (3) que haviam sido sequestradas em meados de janeiro, quando os rebeldes investiram contra a região produtora de coca do Catatumbo, fronteiriça com a Venezuela, informou a Defensoria do Povo.

Os reféns, entre eles três menores de idade, foram entregues a uma comissão humanitária formada pela Igreja Católica e as Nações Unidas, afirmou a defensoria na rede X.

O ataque do ELN iniciado em 16 de janeiro pelo controle territorial deixou pelo menos 70 mortos e 55 mil deslocados, segundo números oficiais.

