Gastos com construção nos EUA diminuem inesperadamente em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos EUA caíram inesperadamente em janeiro, puxados por um declínio nos gastos com construção de casas multifamiliares.

O Departamento de Comércio informou na segunda-feira que os gastos com construção caíram 0,2%, após um aumento não revisado de 0,5% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters esperavam que os gastos com construção ficassem inalterados. Os gastos com construção aumentaram 3,3% em uma base anual em janeiro.

Os gastos com projetos de construção privada caíram 0,2%. O investimento em construção residencial caiu 0,4%, mas os gastos com novos projetos unifamiliares aumentaram 0,6%.

As taxas hipotecárias mais altas continuam sendo uma restrição, uma situação que pode ser agravada pela iminência de tarifas de importação adicionais sobre a madeira serrada, bem como tarifas sobre outras importações. Há também um excesso de oferta de casas não vendidas no mercado em meio à fraca demanda.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 0,7% em janeiro. Os gastos com reformas de casas continuaram a aumentar.

Os investimentos em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, permaneceram inalterados em janeiro.

Os gastos com projetos de construção pública aumentaram 0,1%. Os gastos dos governos estaduais e municipais caíram 0,1%, enquanto os gastos com projetos do governo federal aumentaram 3,2%.

