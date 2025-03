Frevo e axé agitam foliões nesta tarde no carnaval do Nordeste

O Nordeste mantém, no carnaval de 2025, a tradição de misturas de ritmos em seus blocos de rua. Entre os mais tradicionais, o frevo arrasta milhares de foliões no Recife e, nesta segunda-feira (3), um dos pontos da festa na capital pernambucana, o Marco Zero, tem programação repleta de atrações.

As atividades começam agora à tarde com o Encontro de Blocos Líricos. À noite, a Spok Frevo Orquestra sobe ao palco, seguido dos shows das bandas Nação Zumbi, BaianaSystem e Xamã.

Notícias relacionadas:

Outro espaço tradicional do Recife, o Mercado da Boa Vista é ponto de encontros dos foliões e têm programação até a Quarta-feira de Cinzas (5). Além de um cardápio com sabores típicos da gastronomia pernambucana, o local contará com apresentação de artistas locais, com frevo, choro, samba e MPB.

A programação completa está na página da prefeitura do Recife. Os homenageados da festa de rua deste ano são os cantores e compositores Elba Ramalho e Marron Brasileiro, além do bloco Troça Abanadores do Arruda.

Na vizinha Olinda, o compromisso dos organizadores também é com a promoção da cultura local, ao mesmo tempo em que abre espaço para artistas de destaque nacional. Este ano, o carnaval da cidade pernambucana tem como tema "Todos Juntos Numa Só Alegria".

O palco Pernambuco Meu País no Carnaval, instalado na Praça do Carmo, é o coração da festa, celebrando a essência pernambucana com muito frevo e outros ritmos. Hoje, no local, se apresentam Orquestra de Bolso, Academia da Berlinda, Romero Ferro, Duda Beat e Luiza Sonza.

Axé 40 anos

Em Salvador, o principal ritmo a tomar conta das ruas da cidade é o axé, que está completando 40 anos. Tradicional palco da folia, Campo Grande é o destaque no quinto dia de carnaval na capital baiana, com 15 atrações gratuitas.

Além de Claudia Leite e Carlinhos Brown, Banda Mel, Escandurras, Pagodart, Parangolé e Kart Love, atrações incluem Mudança do Garcia, movimento que leva fanfarras, grupos de samba e coletivos sociais que levantam bandeiras como a valorização à educação pública e o combate ao racismo.

O desfile no Circuito Barra/Ondina tem, nesta tarde, a cantora Ivete Sangalo, que comanda o bloco Coruja. Bell Marques, Durval, Tony Salles, Daniela Mercury, Armandinho e o Afoxé Filhos de Gandhy são algumas das atrações que completam a programação do dia.

Com 76 anos de tradição, os Filhos de Gandhy desfilam em 2025 com o tema "Ogum - O Senhor do Ferro, dos Metais e da Tecnologia", uma homenagem ao patrono do bloco.

Os foliões que gostam do clima dos antigos carnavais podem comparecer ao Circuito Batatinha, no Pelourinho. Ao todo, mais de 20 atrações, entre fanfarras, blocos afros e bandas de samba, se apresentam no local. Entre elas está o Bloco da Capoeira, liderado por Tonho Matéria.

A programação completa está no site da prefeitura de Salvador.