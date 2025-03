Filtro de café portátil em aço inoxidável está por R$ 15, mas vale a pena?

Uma opção mais barata — e sustentável — do que o filtro de café de papel é a versão de aço inoxidável, porque é reutilizável e dura mais. E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo barato, prático e portátil para os fãs dessa bebida que dá energia para o dia a dia.

O produto é ideal para uso individual, sendo útil para filtrar o café moído diretamente no copo, xícara ou caneca. Encontramos opções similares à venda na Shopee, Amazon e Magalu, a partir de R$ 16. Veja como ele funciona e o que diz quem já comprou:

O que o fabricante diz sobre esse filtro de café?

Feito de aço inoxidável e ABS;

Medidas: 12 cm x 7,5 cm;

Promete boa filtragem;

Design dobrável, para levar com você para o trabalho e/ou faculdade;

Reutilizável e portátil;

Não inclui copo.

O que diz quem o comprou?

Os consumidores apontam vantagens como o formato compacto do produto. Porém, outros compradores esperavam que o tamanho fosse maior.

É muito útil para uma pessoa. O café fica fresquinho na sua xícara. Demorou um pouco a entrega, mas chegou.

Ângela Maria

Pequeno e compacto, conforme o anúncio. Será uma ferramenta valiosa em minhas viagens.

Pedro Corgnati

Ótimo produto. Chegou no prazo direitinho. Recomendo muito!

Roberta

Muito pequeno.

Penha Cândido

