EUA não serão únicos: veja países com 'visto de ouro' mais caros do mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que pretende substituir o visto EB-5, destinado a investidores, por um visto "gold". O documento deverá custar milhões de dólares e será destinado a pessoas "ricas e bem-sucedidas".

Brasil oferece programa se estrangeiro comprar imóvel no país. O país permite que estrangeiros se candidatem à residência legal no país caso comprem imóveis com valor mínimo de R$ 1 milhão em áreas urbanas, ou de R$ 700 mil nas regiões Norte e Nordeste. O imigrante poderá residir 4 anos no Brasil, com licença renovável por tempo indeterminado.

Veja alguns dos "vistos de ouro" mais caros do mundo na atualidade:

Luxemburgo

Cidade de Luxemburgo, em Luxemburgo Imagem: RossHelen/Getty Images/iStockphoto

Todo cidadão estrangeiro que quiser uma permissão de residência como investidor deve:

Injetar pelo menos 3 milhões de euros (R$ 18,22 milhões) em um novo investimento ou estrutura de negócio registrada em Luxemburgo;

Ou depositar 20 milhões de euros (R$ 121,44 milhões) em uma instituição financeira de Luxemburgo e se comprometer a manter o investimento por, pelo menos, cinco anos.

Nova Zelândia

Mount Aspiring National Park, próximo a Wanaka, na Nova Zelândia Imagem: christiannafzger/Getty Images/iStockphoto

Interessados no programa de visto para investidores ativos devem:

Injetar o equivalente a, no mínimo, 15 milhões de dólares neozelandeses (R$ 49,51 milhões) em um ou mais investimentos no país;

É importante notar que é possível conseguir o visto com "apenas" 5 milhões de dólares neozelandeses (R$ 16,5 milhões) porque há investimentos que recebem pesos (x2 ou x3) na lista do governo;

Parceiros de investidores também precisam se candidatar individualmente ao visto, fazendo um novo investimento proporcional de 15 milhões de dólares neozelandeses. Já filhos de investidores podem morar no país com visto de estudante;

Canadá

Québec, no Canadá Imagem: Judd Brotman/Getty Images

O governo da província de Québec oferece um programa de vistos para investidores que exige:

Investimento de cinco anos, sem juros, de 1 milhão de dólares canadenses (R$ 8,07 milhões);

Também deve ser realizada contribuição não-reembolsável de 200 mil dólares canadenses (R$ 810 mil) à empresa estatal Investissement Québec, que fomenta investimentos no país;

É ainda necessário ter um patrimônio líquido mínimo de 2 milhões de dólares canadenses (R$ 8,1 milhões), falar francês (nível mínimo 7) e ter uma formação educacional equivalente ao diploma de ensino médio do Québec.

Portugal

Lisboa, em Portugal Imagem: Alexander Spatari/Getty Images

O ARI, Autorização de Residência para Atividade de Investimento, pode ser obtido em um destes quatro casos:

Transferência igual ou superior a 500 mil euros (R$ 3,04 milhões) para:

Instituições de pesquisa científica;

Fundos de investimento ou capitais de risco portugueses;

Constituição de uma sociedade comercial com sede em Portugal que crie cinco postos de trabalho permanentes ou reforce de empresa já existente (neste caso, por um período mínimo de três anos).

Ou ainda quando é feita:

Transferência igual ou superior a 250 mil euros (R$ 1,52 milhão) para investir em produção artística ou manutenção do patrimônio cultural.

Itália

Praça Navona, em Roma, na Itália Imagem: Nicola Forenza/Getty Images/iStockphoto

Para obter o visto de investidor italiano, válido por dois anos, é possível seguir um destes quatro caminhos:

Investir ao menos 2 milhões de euros (R$ 12,19 milhões) em títulos do governo; Adquirir 500 mil euros (R$ 3,04 milhões), no mínimo, em ações de uma empresa italiana; Injetar 250 mil euros (R$ 1,52 milhão) em start-ups inovativas italianas; Patrocinar com, pelo menos, 1 milhão de euros (R$ 6,09 milhões) projetos de interesse público, cultural, de pesquisa ou filantrópicos. Este valor não é reembolsável.

Todos os investimentos devem ser mantidos durante o período de validade do visto.

Hong Kong

Mercado de Rua de Chun Yueng em Hong Kong Imagem: CHUNYIP WONG/Getty Images/iStockphoto

A região autônoma especial da China possui diversas oportunidades de recrutamentos de talentos, mas o seu visto para investidores exige altas cifras:

Patrimônio líquido de, pelo menos, 30 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 22,42 milhões) nos dois anos anteriores à candidatura;

E investimento de, pelo menos, 30 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 22,42 milhões) em ativos financeiros permitidos pelo governo. Deles, 27 milhões (R$ 20,18 milhões) devem ser destinados aos ativos ou a imóveis não-residenciais e outros 3 milhões (R$ 2,24 milhões) podem ser alocados em um portifólio de investimentos.

Grécia

Cós, na Grécia Imagem: FevreDream/Getty Images

O visto de ouro grego é um dos mais populares da Europa e há alguns tipos de investimento possíveis para obtê-lo, segundo a consultoria de imigração Henley & Partners:

250 mil euros (R$ 1,52 milhão) em imóveis, para conversão de unidades comerciais em residenciais ou restauração;

400 mil euros (R$ 2,43 milhões) para compra de propriedade na Grécia de, no mínimo, 120 metros quadrados;

800 mil euros (R$ 4,87 milhões) no caso de compra de propriedade em Atenas, Tessalônica e ilhas com mais de 3.100 habitantes;

Contrato de aluguel de 10 anos em hotel ou residência turística mobiliada com valor mínimo entre 400 mil euros a 800 mil euros, dependendo da zona;

Depósito de 500 mil euros (R$ 3,04 milhões) em instituição de crédito grega ou contribuição em empresa de investimento imobiliário que atua exclusivamente na Grécia;

500 mil (R$ 3,04 milhões), ao mínimo, em compra de títulos do governo grego com vencimento restante de pelo menos três anos;

800 mil (R$ 4,87 milhões) em ações, títulos corporativos, ou títulos do governo grego negociados em mercado grego regulado;

350 mil (R$ 2,13 milhões) em ações de fundo mútuo de investimento exclusivo em ações, títulos governamentais ou corporativos.

Emirados Árabes Unidos

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Imagem: ElenVD/Getty Images

O país oferece três tipos de vistos de ouro aos estrangeiros: para investidores públicos, imobiliários e empreendedores. No primeiro caso, a exigência para obter um documento válido por 10 anos é:

Investir 2 milhões de dirhams (R$ 3,16 milhões) em fundo de investimento nos Emirados e pagar, pelo menos, 250 mil dirhams (R$ 395,37 mil) em impostos ao governo local anualmente.

Já quem adquire imóvel ou empreende pode conseguir um visto de 5 anos se:

Adquirir uma ou mais propriedades cujo valor mínimo é de 2 milhões de dirhams (R$ 3,16 milhões), pagos à vista ou através de empréstimo de bancos locais específicos;

For o proprietário de um projeto econômico, técnico ou de natureza futura baseado em risco e inovação e situado nos Emirados com valor mínimo de 500 mil dirhams (R$ 790,7 mil).

Singapura

Singapura Imagem: Getty Images/iStockphoto

O visto de investidor global exige um dos quatro perfis mínimos de investidores, além do dinheiro que chegará ao país. Podem ser candidatos ao documento "de ouro":

Quem tem ao menos três anos de histórico comprovado como empreendedor, está no comando de uma empresa com volume de negócios mínimo de 200 milhões de dólares singapurianos (R$ 868,38 milhões) por ano nos três anos que precedem a candidatura e possui, ao menos, 30% das ações da empresa (caso seja privada). Ou pertence à diretoria da empresa, tem ao menos 30% das ações de uma empresa da sua família com volume de negócios mínimo de 500 milhões de dólares singapurianos (R$ 2,17 bilhões); Ou é investidor e um dos maiores acionistas de empresa que não está em bolsa de valores com valor mínimo de 500 milhões de dólares singapurianos (R$ 2,17 bilhões) e que recebe investimentos de outras empresas reconhecidas de capital de risco; Ou tem pelo menos cinco anos de histórico como empreendedor e patrimônio de mínimo de 200 milhões de dólares singapurianos (R$ 868,38 milhões).

Há três opções de investimentos exigidos destes quatro tipos de investidores:

Investir ao mínimo 10 milhões de dólares singapurianos (R$ 43,42 milhões) em um novo negócio ou na expansão de um negócio estabelecido em Singapura e deter pelo menos 30% das ações deste negócio;

Investir 25 milhões de dólares singapurianos (R$ 108,55 milhões) em um fundo de investimentos que injeta recursos em empresas de Singapura;

Estabelecer uma firma de gestão de ativos familiares em Singapura de, pelo menos, 200 milhões de dólares singapurianos (R$ 868,38 milhões), com um investimento mínimo a ser realizado em Singapura em um dos projetos listados pelo governo.

Os perfis 1, 2 e 3 podem optar por qualquer modalidade de investimento, já o perfil 4 só pode investir através da firma de gestão de ativos familiares.

Espanha

Madri, na Espanha Imagem: DeltaOFF/Getty Images

O país vai abolir seu programa de vistos de ouro a partir de 3 de abril. Interessados em ainda conseguir um visto de investidor devem se candidatar até o dia 1º de abril e precisam de:

Investimento inicial de 2 milhões de euros (R$ 12,14 milhões) em dívidas públicas espanholas;

Ou 1 milhão de euros (R$ 6,07 milhões) em ações de empresas espanholas, investimentos em negócios locais ou depósito em banco do país;

Também deve ser comprado um imóvel de, no mínimo, 500 mil euros (R$ 3,03 milhões).

Vistos também são concedidos a cônjuge, filhos dependentes financeiramente ou pai/mãe/avô/avó que esteja sob o cuidado do investidor.

EUA vai na contramão

Países da América Latina e do Sul da Ásia, como Panamá, Costa Rica, Tailândia e Malásia oferecem opções mais econômicas. Na Europa, há vistos de ouro que exigem investimentos menos astronômicos em Malta, Chipre, entre outros.

Diversos países europeus têm optado por impor novas regras, que dificultam o acesso ao visto de ouro, ou até acabar com os seus programas nos últimos anos. Foi o caso da Irlanda e da Espanha. A maior preocupação destes governos foi coibir fraudes e lavagem de dinheiro, além da acolhida a potenciais terroristas, segundo a rede Euronews.