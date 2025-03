Donald Trump decide pausar ajuda militar à Ucrânia

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu suspender a assistência militar concedida à Ucrânia, que vive um conflito com a Rússia há cerca de três anos, informou hoje um funcionário da Casa Branca à AFP. A informação também foi confirmada aos jornais Washington Post e New York Times e à agência Reuters.

A decisão ocorre três dias após um bate-boca com o presidente ucraniano Volodimyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Hoje, houve mais um atrito: Zelensky disse que um acordo para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia"ainda está muito, muito distante" e Trump rebateu dizendo que o o ucraniano "não quer a paz".

O que aconteceu

Após uma reunião na Casa Branca hoje, o governo Trump decidiu pausar as entregas militares dos EUA à Ucrânia, que inclui força militar e fornecimento de armas. A decisão acontece após uma série de atritos entre Trump e Volodymyr Zelensky. Na semana passada, os políticos tiveram uma discussão no Salão Oval.

"Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda, para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução", disse a fonte à AFP. Ela acrescentou que os EUA precisam que seus parceiros "também se comprometam a alcançar o objetivo" da paz.

A pausa vai durar até que Trump considere que os líderes ucranianos tenham demonstrado boa fé e compromisso com a paz, informaram a Bloomberg e a Fox News. Embaixada ucraniana não comentou a decisão, segundo a NBC.

Antes do anúncio de Trump, o presidente ucraniano havia afirmado que um acordo para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia "ainda está muito, muito distante". A informação foi publicada pela agência de notícias AP e compartilhada por Trump. O presidente ucraniano declarou também que espera continuar recebendo apoio americano, apesar da tensão recente com o líder dos EUA.

Trump avaliou a declaração de Zelensky como a pior possível. O presidente americano disse que seu país "não vai tolerar isso por muito mais tempo", publicou Trump, na rede Truth Social.

Esse cara não quer que haja paz enquanto ele tiver o apoio dos EUA e, a Europa, na reunião que teve com Zelensky, declarou categoricamente que não pode trabalhar sem os EUA""Provavelmente não é uma grande declaração para ter sido feita em termos de demonstração de força contra a Rússia. O que eles estão pensando? Donald Trump, presidente dos EUA

Segundo a AP, Zelensky disse acreditar que o relacionamento com os EUA continuará, "porque é mais do que um relacionamento ocasional". "Acredito que a Ucrânia tem uma parceria forte o suficiente com os Estados Unidos para manter o fluxo de ajuda", disse o ucraniano, em Londres.

Zelensky participou ontem de encontro com dirigentes de 18 países da União Europeia e da Otan. O objetivo era tratar da questão ucraniana e da segurança europeia dois dias após a discussão acalorada na Casa Branca.

Líderes europeus se apressam para chegar a um acordo de paz que será apresentado aos EUA. Na cúpula, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que a Europa deveria se mover mais rapidamente do que tem feito para mostrar que pode se defender.

Europa discutiu caminhos para fortalecer a Ucrânia diante do conflito com a Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os europeus precisam se "rearmar urgentemente".

Como foi o bate-boca entre Trump e Zelensky

Reunião para acordo sobre a guerra aconteceu na última sexta-feira. O encontro foi planejado para a assinatura de um acordo de exploração de recursos minerais ucranianos e para que a Ucrânia aceitasse a proposta dos EUA de cessar-fogo contra a Rússia. Os EUA consideravam o acordo uma espécie de pagamento pelo apoio financeiro e militar dispensado a Kiev nos três anos de guerra.

Trump afirmou que Zelensky tinha que "ser grato". O ucraniano insistiu que os EUA precisavam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim"

Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com Barack Obama, George W. Bush e Joe Biden. "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

Após a discussão, o acordo sobre mineração não foi assinado. A coletiva de imprensa que havia sido agendada foi cancelada e o presidente ucraniano foi orientado a deixar Casa Branca depois do episódio. Zelensky foi orientado a se retirar da Casa Branca.

Líderes europeus saíram em defesa do ucraniano. Chefes de Estado da França, Espanha, Portugal, Polônia e a presidente da União Europeia prestaram apoio ao presidente ucraniano depois da reunião.

O bate-boca no Salão Oval deixou Zelensky em posição de vulnerabilidade internacional. O UOL conversou com pesquisadores e cientistas políticos internacionais que explicam que, após o embate, o líder ucraniano ficou "na corda bamba'. Na avaliação deles, Zelensky se aproximou de nações europeias interessadas em firmar uma proposta de paz, mas, ao mesmo tempo, não pode abrir mão do apoio dos EUA.