Desaceleração da indústria da zona do euro mostra sinais de abrandamento em fevereiro, segundo o PMI

LONDRES (Reuters) - A desaceleração de longa data no setor industrial da zona do euro mostrou mais sinais de abrandamento no mês passado, com a demanda caindo no ritmo mais lento em quase três anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) final do setor industrial da zona do euro, compilado pela S&P Global, saltou para 47,6 em fevereiro, acima da estimativa preliminar de 47,3 e mais próximo da marca de 50 que separa crescimento da contração.

O índice tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022, mas subiu para 46,6 em janeiro, depois de ter caído em dezembro.

"Ainda é muito cedo para chamar isso de recuperação, mas o PMI sugere que o setor industrial pode estar se recuperando. Os novos pedidos estão caindo no ritmo mais lento desde maio de 2022", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O índice de novos pedidos -- uma medida da demanda -- saltou de 45,4 para 47,7.

Uma leitura de monitoramento da produção, que alimenta um PMI composto a ser divulgado na quarta-feira e que é visto como um bom indicador da saúde geral, subiu de 47,1 para 48,9, o maior valor em nove meses, embora ainda esteja em território contracionista.

As fábricas reduziram o número de funcionários em um ritmo mais rápido, mas seguiram esperançosas em relação ao futuro.

"A maioria das empresas está se mantendo otimista em relação ao futuro. O índice de confiança está um pouco acima da média de longo prazo. Isso é surpreendente, considerando as ameaças de tarifas dos EUA", disse de la Rubia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou uma tarifa "recíproca" de 25% sobre os carros europeus e outros produtos na semana passada.

(Por Jonathan Cable)