Tira pelos rapidinho e deixa pele macia: testamos novo creme de O Boticário

Resolvi testar um lançamento que tem dado o que falar no TikTok e no Instagram: o creme hidratante depilatório corporal "Doçura na Pessegura", de O Boticário. Depois de usar o produto nas minhas axilas, curti o resultado.

Ele é indicado para o corpo (regiões como pernas, braços, axilas, barriga e costas) e não deve ser usado no rosto, nem na região íntima. Confira os principais cuidados ao usar, pontos de atenção e o que mais gostei no produto.

Cuidados ao usar

Tenha atenção com todas as orientações indicadas no rótulo e na caixa antes do uso;

É necessário fazer um teste em uma pequena parte da região que vai ser depilada. Após 24 horas, confira se houve algum tipo de reação, como ardor ou coceira;

Só utilize o produto caso não tenha nenhuma reação adversa;

Remova bem o creme com enxágue após o uso;

Não é indicado usar na pele irritada ou lesionada;

Não reaplique o produto em prazo inferior a 72 horas;

Não exponha a pele depilada ao sol nas 24 horas após o uso;

O que gostei

Remove os pelos em cinco a dez minutos. O produto promete remover os pelos em um período de cinco a dez minutos e isso funcionou para mim. A orientação da marca é deixar agir por cinco minutos e, se não remover os pelos, deixar por mais tempo, até o limite de dez minutos.

Na axila esquerda, os pelos saíram em cinco minutos. Na axila direita, foi necessário deixar oito minutos até remover por completo.

Axilas antes, durante e após o uso do creme depilatório de O Boticário Imagem: Juliana Almirante

Pele macia após a depilação. Eu senti que o toque na minha pele ficou bem mais suave após o uso do produto. A marca promete hidratação por 24 horas e realmente funciona.

Depilação indolor. É bom frisar que realizei o teste indicado pela marca e não tive qualquer reação ao produto. Durante e após o uso nas axilas, não senti qualquer incômodo, vermelhidão ou dor.

Pontos de atenção

Para mim, a pele não ficou "lisinha" por cinco dias. Apesar de o produto prometer que a pele iria ficar "lisinha" por cinco dias, de fato, não foi bem assim. A partir do terceiro dia, já começaram a aparecer alguns pelinhos. No entanto, o crescimento foi mais lento do que quando depilo com lâmina e compensou.

Cheiro forte. O produto ainda tem um cheiro forte, que pode incomodar um pouco durante o uso. Depois da remoção do creme, a fragrância (de cocada e pêssego) fica suave e agradável na pele.

Não inclui toalha ou bucha para remoção. Conforme a descrição da embalagem, é preciso remover o creme com toalha ou bucha. Porém, o produto não acompanha nenhum dos dois itens. É preciso usar sua própria toalhinha ou bucha para fazer a remoção.

Preço. O valor é um pouco mais elevado do que o de outras marcas de cremes depilatórios corporais. Então, vale aproveitar quando estiver em promoção.

Creme depilatório de O Boticário promete remover pelos em até dez minutos Imagem: Juliana Almirante

Para quem indico

Indico o produto para quem busca um creme depilatório que tem efeito hidratante e pode deixar o toque da pele mais suave, seja nas axilas, pernas, braços ou outras regiões recomendadas para uso.

A marca ainda promete prevenir e minimizar pelos encravados. Eu não costumo tê-los, mas se isso acontece com você e te incomoda, o produto pode ajudar.

Além do mais, a linha Doçura na Pessegura tem outros itens para hidratação e esfoliação da pele. É possível comprar o kit com esfoliante, creme depilatório e sérum.

