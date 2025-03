Confronto com o Atlético na Champions 'será decidido na volta', afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira (3) que o confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid será decidido no jogo de volta, no dia 12 de março, no estádio Metropolitano.

"Vai ser um duelo equilibrado e será decidido no jogo de volta. O objetivo de amanhã [terça-feira] é jogar bem e abrir uma vantagem. O jogo é equilibrado e competitivo, mas não podemos pensar em abrir uma grande vantagem amanhã. O adversário é forte", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida, no Santiago Bernabéu.

O treinador italiano ressaltou que o time merengue deve se manter fiel ao seu estilo, apesar dos desfalques de Dani Ceballos por lesão e de Jude Bellingham por suspensão.

"Acho que não vai mudar a ideia que temos de jogar. Temos que levar em conta que os jogadores que descansaram podem ter a oportunidade amanhã: Asencio, Camavinga... Temos que ver este tipo de coisa e nada mais. Não vamos reforçar o meio-campo ou tirar um atacante. Temos que manter a mesma ideia".

Ancelotti também destacou que o Atlético é uma equipe muito mais vertical que o Manchester City, que o Real Madrid eliminou no playoff de acesso às oitavas de final da Champions, por isso espera maior resistência do rival de Madri.

