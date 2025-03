Confira os filmes premiados no Oscar 2025

A 97ª edição do Oscar entregou, em Los Angeles, 23 estatuetas àqueles que, segundo a academia de cinema norte-americana, apresentaram os melhores trabalhos em suas categorias. Para os brasileiros, foi uma edição histórica, com a premiação do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, considerado o melhor filme internacional.

Além da premiação conquistada por Salles, outras 22 foram entregues, estimulando cinéfilos de todo o planeta a visitarem salas de cinema ou serviços de streaming para conferir se a academia realmente acertou nas escolhas.

Ator coadjuvante - Kieran Culkin, em A verdadeira dor

Animação - Flow

Curta-metragem animado - In The Shadow of Cypress

Figurino - Wicked

Roteiro original - Anora

Roteiro adaptado - Conclave

Maquiagem e penteado - A substância

Edição - Anora

Atriz coadjuvante - Zoe Saldaña, por Emília Pérez

Design de produção - Wicked

Canção original - El Mal, de Emilia Pérez

Documentário de curta-metragem - A única mulher na orquestra

Documentário - No other land

Som - Duna: Parte 2

Efeitos visuais: Duna: Parte 2

Curta-metragem em live-action - I?m not a robot

Fotografia - O Brutalista

Filme internacional - Ainda estou aqui

Trilha sonora - O Brutalista

Ator -Adrien Brody, em O Brutalista

Direção - Sean Baker, de Anora

Atriz - Mikey Madison, em Anora

Filme - Anora