Conan, Gaza e Gene Hackman: momentos marcantes do Oscar

Entre o triunfo de "Anora" e a relativa decepção de "Emilia Pérez", a 97ª cerimônia do Oscar em Hollywood teve brilho, humor e alguns acenos políticos após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Aqui estão alguns dos destaques da noite:

- Novo apresentador -

O apresentador estreante Conan O'Brien manteve o tom leve, com sua mistura habitual de piadas e humor ácido.

Na abertura pré-gravada, um funcionário bateu na porta do camarim, pedindo que ele fosse logo para o palco.

Dentro do camarim, O'Brien emergiu do corpo 'desmaiado' de Demi Moore, em uma paródia do filme "A Substância", no qual uma Moore de meia idade toma uma droga para tentar recuperar sua juventude, com consequências terríveis.

Depois de se olhar no espelho ? e aparentemente satisfeito com o que viu ? o comediante mergulhou novamente no corpo de Moore para procurar seu sapato perdido.

"Isso foi estranho", disse ao subir no palco. "Sim, estranho. Estou sem as chaves do meu carro."

- Gaza -

Depois que o apresentador Jimmy Kimmel criticou o presidente Donald Trump nos anos anteriores, o Oscar de 2025 parecia destinado a ser uma noite sem muita política ? até que "No Other Land" ganhou o prêmio de Melhor Documentário.

O filme, feito por palestinos e israelenses, acompanha o jovem palestino Basel Adra que registra a destruição gradual de sua terra natal, enquanto soldados israelenses destroem casas e desalojam seus habitantes.

A história comovente contrasta suas lutas com as liberdades desfrutadas pelo jornalista judeu israelense Yuval Abraham.

Ao receber o prêmio, Abraham criticou a "hedionda destruição de Gaza e seu povo" e pediu a libertação imediata de todos os reféns israelenses capturados desde 7 de outubro de 2023 durante o ataque do movimento islamista Hamas.

Também pediu que Israel e os palestinos tomem "um caminho diferente, uma solução política sem supremacia étnica, com direitos humanos para nossos povos".

"Tenho que dizer isso enquanto estou aqui: a política externa deste país está ajudando a bloquear esse caminho".

- Gene Hackman -

Morgan Freeman liderou uma homenagem a Gene Hackman, cujo corpo e o de sua esposa foram encontrados em sua casa no Novo México esta semana, em um caso que, segundo a polícia, ocorreu em circunstâncias "suspeitas o suficiente" para serem investigadas.

"Esta semana, nossa comunidade perdeu um gigante e eu perdi um amigo querido", disse Freeman sobre Hackman, que tinha 95 anos e venceu o Oscar duas vezes.

"Como qualquer pessoa que compartilhou uma cena com ele, aprendi que ele era um artista generoso e um homem cujos dons realçavam o trabalho de qualquer pessoa", disse.

"Ele ganhou dois Oscars, mas o mais importante é que ele conquistou os corações dos amantes do cinema em todo o mundo."

- James Bond -

A cerimônia prestou homenagem ao espião mais querido de Hollywood, James Bond, poucos dias depois de seus produtores, Barabara Broccoli e Michael Wilson, cederem o controle criativo do filme para a Amazon.

A ex-Bond girl Halle Berry apresentou imagens de atores que o interpretaram, de Sean Connery a Daniel Craig, seguidas por uma sequência de acrobacias que caracterizam a franquia mais longeva e bem-sucedida da história do cinema.

As estrelas musicais Lisa, Doja Cat e Raye se revezaram interpretando temas de filmes anteriores: "Viva e Deixe Morrer", "Os Diamantes São Eternos" e "Skyfall".

hg/sst/val/mas/jc/dd

© Agence France-Presse