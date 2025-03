China: porta-voz afirma que país tomará medidas necessárias para proteger direitos e interesses

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta segunda-feira (3) que o país tomará as medidas necessárias para "proteger firmemente" seus interesses legítimos, ao ser questionado sobre possíveis contramedidas para as novas tarifas dos Estados Unidos contra a potência americana. O comentário aconteceu em coletiva de imprensa. "Os EUA mais uma vez usam a questão do fentanil como pretexto para ameaçar a China com aumentos de tarifas sobre suas importações", disse ao se opor à medida.