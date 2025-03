Trump monta plano para diminuir sanções contra Putin em meio a embate com Zelensky

Os Estados Unidos estão elaborando um plano para potencialmente aliviar as sanções impostas à Rússia, conforme o presidente Donald Trump busca restaurar os laços com Moscou e por um fim à guerra na Ucrânia, disseram à Reuters uma autoridade dos EUA e outra pessoa familiarizada com o assunto.

A Casa Branca pediu aos departamentos de Estado e do Tesouro que elaborassem uma lista de sanções que podem ser aliviadas para que as autoridades americanas discutam a questão com representantes russos nos próximos dias, como parte das amplas conversas do governo com Moscou para melhorar as relações diplomáticas e econômicas, disseram as fontes.

Os escritórios de sanções estão agora elaborando uma proposta para suspender as sanções a entidades e indivíduos selecionados, incluindo alguns oligarcas russos, de acordo com as fontes.

Os chamados documentos de opções são geralmente elaborados por funcionários que trabalham com sanções, mas a solicitação específica da Casa Branca para um documento nos últimos dias ressalta a disposição de Trump e de seus assessores de aliviar as sanções russas como parte de um possível acordo com Moscou.

A Casa Branca, o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e a embaixada russa em Washington não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

No ano passado, o Kremlin descreveu as relações com os EUA como "abaixo de zero" sob o governo de Joe Biden, um democrata que apoiou a Ucrânia com ajuda e armas e impôs duras sanções à Rússia para puni-la por sua invasão em 2022.

Mas Trump, que prometeu um fim rápido para a guerra, alterou rapidamente a política dos EUA para abrir conversações com Moscou, começando com um telefonema para o presidente russo Vladimir Putin em 12 de fevereiro, seguido de reuniões entre autoridades americanas e russas na Arábia Saudita e na Turquia.

Em janeiro, Trump ameaçou aumentar as sanções contra a Rússia se Putin não estivesse disposto a negociar o fim da guerra na Ucrânia. Porém, mais recentemente, as autoridades do governo Trump reconheceram abertamente a possibilidade de aliviar as sanções contra Moscou.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse durante uma entrevista em 20 de fevereiro à Bloomberg Television que a Rússia poderia obter alívio econômico, dependendo de como ela abordasse as negociações nas próximas semanas. Trump disse a repórteres em 26 de fevereiro que as sanções russas poderiam ser aliviadas "em algum momento"