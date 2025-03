Carro avança sobre multidão na Alemanha deixando pelo menos um morto e vários feridos

Um carro atropelou um grupo de pedestres nesta segunda-feira (3) no centro de Mannheim, no oeste da Alemanha, matando uma pessoa e deixando várias outras feridas. Segundo a polícia, um suspeito foi preso.

"Um carro colidiu com um grupo de pessoas na zona reservada aos pedestres em Mannheim. Uma pessoa morreu e várias ficaram gravemente feridas", disse o porta-voz da polícia, Stefan Wilhelm, ao canal NTV.

"Um suspeito foi preso", informou ainda a polícia, sem dar mais detalhes, qualificando a situação como de "risco mortal". A população deve "ficar em casa", acrescentou.

A intervenção dos policiais e dos serviços de resgate ainda estava em andamento no início da tarde, no horário local.

"Vimos os feridos e os mortos, e não sabíamos o que fazer", disse um lojista citado pelo jornal local Mannheimer Morgen. Para comemorar o Carnaval, a cidade costuma organizar uma feira com um parque de diversões no bairro nesta época do ano.

Testemunhas ouvidas pelo jornal alemão Der Spiegel dizem ter visto veículo da marca Ford, de cor escura, avançando em alta velocidade em direção à Paradeplatz. Funcionários de um café situado nesta praça relatam viram em seguida várias pessoas gravemente feridas.

Pelo menos três pessoas - dois adultos e uma criança - deram entrada no Hospital Universitário de Mannheim. Eles foram acolhidos em estado de urgência e estão recebendo cuidados médicos intensos, anunciou o hospital.

#MA0303 #Mannheim#UPDATE: Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein Auto in eine Personengruppe in der Mannheimer Innenstadt gefahren. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt und festgenommen werden.

Mehr Infos hier: https://t.co/6qOdPW9wtq https://t.co/ejDfpe20ky ? Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Série de ataques

A Alemanha enfrentou vários ataques com veículos nos últimos meses. Em meados de fevereiro, em Munique, um motorista avançou seu carro contra manifestantes, matando duas pessoas, incluindo uma criança de dois anos, e ferindo várias outras. O suposto agressor, preso no local, é um afegão de 24 anos que teria agido "por motivação religiosa".

Na cidade de Magdeburg, em dezembro, um médico saudita de 50 anos atropelou uma multidão em uma feira de Natal com uma BMW. O ataque matou seis pessoas e feriu cerca de 300.

Com informações da AFP