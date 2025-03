Carro atropela grupo de pessoas na cidade alemã de Mannheim, matando pelo menos uma

Por Alfio Marino

MANNHEIM, ALEMANHA (Reuters) - Um carro avançou sobre uma aglomeração de pessoas na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha, na segunda-feira, matando pelo menos uma pessoa, ferindo várias outras e ofuscando as celebrações de carnaval na região onde a polícia estava em alerta para ataques de segurança.

O motorista do carro foi detido, disse um porta-voz da polícia, acrescentando que não estava claro se havia outros suspeitos. A polícia apelou ao público para ficar longe do centro da cidade.

Pessoas foram vistas caídas no chão no local e pelo menos duas estavam sendo ressuscitadas, disse uma testemunha ocular à Reuters. O jornal Bild relatou que duas pessoas morreram e 25 ficaram feridas, citando fontes de segurança.

Não ficou claro se o motorista agiu deliberadamente ou se havia alguma conexão com as celebrações de carnaval na Alemanha, que culminavam nesta segunda-feira com uma série de desfiles, embora não em Mannheim, que realizou seu evento principal no domingo.

Um carro preto dirigiu em alta velocidade contra um grupo de pessoas que se deslocava da praça Paradeplatz, localizada no centro da cidade, em direção à torre de água, um marco da cidade, informou o site de notícias Mannheim24.

A segurança tem sido uma preocupação fundamental na Alemanha após uma série de ataques violentos nas últimas semanas, incluindo atropelamentos mortais em Magdeburg em dezembro e em Munique no mês passado, bem como um esfaqueamento em Mannheim em maio de 2024.

A polícia estava em alerta máximo para os desfiles de carnaval deste ano depois que contas de redes sociais ligadas ao grupo militante Estado Islâmico pediram ataques aos eventos em Colônia e Nuremberg.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, cancelou sua presença no desfile de Colônia na segunda-feira, o maior da Alemanha, devido aos eventos em Mannheim, disse um porta-voz da ministra.