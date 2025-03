Carnaval brasileiro parou para assistir vitória do país no Oscar, diz imprensa internacional

As imagens dos brasileiros comemorando a vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de melhor filme internacional do Oscar chamaram a atenção da imprensa pelo mundo. Jornais e sites repercutiram a celebração no país, que parou, em pleno carnaval, para acompanhar o anúncio do prêmio na noite de domingo (2).

"O Oscar é nosso!" O momento do anúncio feito nos alto-falantes durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro foi filmado pela agência de notícias americana Associated Press e as imagens foram retomadas em seguida pela imprensa internacional.

"Uma tela ecoou a boa notícia e nas arquibancadas luzes coloridas se acenderam. A vitória alimentou o frenesi da festa preferida dos brasileiros, que ganharam mais um motivo para tomar as ruas", resume a agência de notícias. Na sequência, jornais e sites relataram como, naquele momento, as 70.000 que estavam no sambódromo pararam para celebrar o prêmio conquistado.

"O Brasil, que nunca havia ganhado um Oscar antes, deixou sua alegria explodir em pleno carnaval quando foi anunciado que um filme brasileiro havia levado o troféu pela primeira vez em Hollywood", relatou em seu site a rádio francesa FranceInfo. Segundo a emissora, o país foi tomado por um fervor comparável ao das noites de Copa do Mundo.

O canal de televisão France 24, que pertence ao mesmo grupo que a RFI, também noticiou a vitória do filme brasileiro. Em seu site, a emissora reproduziu a postagem do presidente Lula parabenizando a produção cinematográfica nacional e afirmou que "samba e cinema se uniram em uma tremenda explosão de alegria (...) enquanto dançarinos de carnaval desfilavam pelo Rio ao ritmo frenético da percussão no sambódromo".

O jornal Le Figaro ilustrou uma de suas reportagens com fotografias que mostram a torcida por "Ainda Estou Aqui" nas ruas do Rio de Janeiro, com foliões usando máscaras com os rostos de Fernanda Torres e Selton Mello, ou ainda fantasiados de Oscar em uma mesa de bar.

França espera Oscar de melhor filme há 32 anos

Em outra reportagem, Le Figaro lembra ainda que, mais uma vez, a França volta para casa sem o Oscar de Melhor Filme Internacional, 32 anos após a vitória de "Indochina", obra dirigida por Régis Wargnier com Catherine Deneuve no elenco, que levou em 1992 a cobiçada estatueta, mas também o Golden Globe. "O filme [francês] 'Emilia Pérez' viu a estatueta ser arrebatada pelo drama brasileiro 'Ainda Estou Aqui'", diz o texto, explicando que a produção dirigida por Jacques Audiard certamente pagou o preço da controvérsia em torno dos tweets da protagonista, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón.

O mesmo comentário foi feito pelo jornal britânico The Guardian, que diz que o filme brasileiro pode "ter se beneficiado das dificuldades enfrentadas" pela produção francesa, depois que publicações preconceituosas foram descobertas no feed de mídia social de Karla Sofía Gascón, além de reclamações sobre a representação do México e sua história.

Orgulho nacional

Em um texto intitulado "Por que esse Oscar significa tanto para o Brasil", o correspondente do New York Times no Rio de Janeiro explicou, antes mesmo do anúncio do prêmio, que as indicações de melhor filme e melhor atriz "inspiraram o orgulho nacional em um país cuja cultura há muito tempo é ignorada".

O jornalista explica que por gerações, o Brasil esteve na origem de muitas produções culturais "amplamente celebradas dentro dessa imensa nação e pouco conhecida fora dela". E que mesmo se o país exportou imagens como Carmen Miranda, Bossa Nova e, mais recentemente, a cantora Anitta, "a cultura brasileira tem sido frequentemente definida no exterior pelo futebol, samba e carnaval - apesar de ser muito, muito mais", conclui o texto do New York Times.