Sem forças para nada? Veja o que ajustar na rotina para ter energia

A falta de energia para realizar as tarefas do dia é algo relativamente comum e pode estar relacionada a diversos aspectos, como sedentarismo, má alimentação, descanso inadequado e estresse. Estudos mostram que aproximadamente 20% dos adultos em todo o mundo relatam fadiga persistente, o que prejudica não apenas as suas atividades relacionadas ao trabalho como também as relações e a forma de encarar a vida.

Mas tem jeito de se ver livre desse "cansaço crônico", com ajustes simples que você pode fazer na sua rotina. Conversamos com especialistas de saúde que destacaram as melhores formas de aumentar a energia naturalmente.

Proteínas “magras”, como peixes, evitam picos glicêmicos Imagem: iStock

1. Alimentação: a base de tudo

"Uma das principais causas da falta de energia é, com certeza, uma alimentação inadequada em termos de nutrientes", destaca Jéssica Margarido, nutricionista da Estima Nutrição.

Segundo ela, a falta de nutrientes acontece principalmente pelo baixo consumo de frutas, verduras, legumes, além da inadequação de carboidratos e proteínas na alimentação. "Essas deficiências, principalmente a carência de ferro, vitamina B12 e vitamina D, são muito comuns na população de forma geral."

Dietas ricas em alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, embutidos, enlatados, além de uma hidratação inadequada, também contribuem para uma baixa de energia.

O que fazer?

Apostar em mais alimentos in natura e menos nos industrializados. "Os alimentos que mais promovem energia sustentável são aqueles que equilibram fornecimento de glicose, oxidação de gorduras e regeneração celular", explica Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sirio Libanês.

Isso inclui:

Proteínas "magras", como ovos, peixes, carnes e tofu, para evitar picos glicêmicos;

Gorduras boas, como abacate, azeite de oliva, castanhas, para um fornecimento estável de energia;

Carboidratos de baixo índice glicêmico, como quinoa, batata-doce, arroz integral, para liberar glicose de forma gradual;

Alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas e folhas verdes-escuras, para evitar anemia;

Frutas e vegetais em geral, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

É aconselhável evitar ou limitar o consumo de açúcares refinados, gorduras, álcool e alimentos altamente processados, pois estes podem contribuir para a fadiga e diminuição dos níveis de energia. Thays Pomini, nutricionista

Exercícios físicos ajudam a aumentar a energia porque estimulam a liberação de neurotransmissores que melhoram o humor e reduzem a sensação de cansaço Imagem: iStock

2. Praticar exercícios dará mais energia

Muitas pessoas podem achar que, por já se sentirem cansadas, praticar exercícios físicos vai apenas aumentar a fadiga. Mas, na verdade, é o contrário disso. Segundo estudos, pessoas fisicamente ativas têm cerca de 40% menos risco de sentir fadiga do que sedentárias.

Exercícios físicos ajudam a aumentar a energia porque estimulam a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, que melhoram o humor e reduzem a sensação de cansaço.

Além disso, promovem uma melhor circulação sanguínea, aumentando o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os músculos e o cérebro. Com o tempo, a prática regular de atividade física melhora a eficiência do metabolismo, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono, fatores que contribuem para níveis mais altos de disposição.

O que fazer?

O primeiro passo é escolher uma atividade física de que você goste, pois assim é mais fácil manter a regularidade nos exercícios. Você pode experimentar começar por caminhadas pelo seu bairro, inscrever-se em uma academia, praticar dança ou qualquer outro exercício que coloque seu corpo em movimento por um período regular.

"O principal é evitar o sedentarismo, já que a atividade física produz hormônios que trazem essa sensação de bem-estar e, com isso, também melhoram a nossa disposição e energia", acrescenta Margarido.

Uma boa noite de sono recupera as energias e descansa o corpo Imagem: Getty Images

3. Sem um sono adequado, nada feito

Você pode passar a comer melhor e a se exercitar, mas sem ajustar o seu sono, a energia dificilmente vai ficar nos níveis desejados. Afinal, a recuperação inadequada do corpo e do cérebro resulta em cansaço, dificuldade de concentração e irritabilidade.

"O sono é um dos pilares mais negligenciados da saúde e um dos mais importantes para manter altos níveis de energia", fala Zilli. Segundo ele, o estresse e a ansiedade são fatores comuns que afetam o sono. "Eles aumentam o cortisol, hormônio que atrapalha a produção de melatonina e dificulta um sono profundo."

O que fazer?

O sono inadequado, tanto em quantidade quanto em qualidade, é uma das principais causas de falta de energia. Para melhorar seu sono (e sua energia):

Mantenha uma rotina regular de sono, indo para a cama e acordando sempre no mesmo horário;

Crie um ambiente de sono tranquilo e escuro, livre de luzes fortes e barulhos;

Evite cafeína, álcool e refeições pesadas perto da hora de dormir;

Pratique atividades relaxantes, como leitura ou meditação, antes de dormir;

Limite o uso de eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir;

Durma em um ambiente fresco (entre 18°C e 22°C), pois isso pode ajudar a melhorar o sono.

Essas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na qualidade do sono, impactando positivamente nos níveis de energia e disposição durante o dia.

Outros fatores a considerar

Além de sono inadequado, falta de exercícios e alimentação ruim, outros fatores podem contribuir para a sensação de cansaço constante e fadiga:

Álcool: embora possa induzir o sono inicialmente, o álcool interfere na qualidade dele, interrompendo os ciclos de sono profundo e REM, essenciais para o descanso adequado. Isso resulta em cansaço e falta de energia no dia seguinte.

Tabagismo: o fumo prejudica a circulação sanguínea e reduz a capacidade do corpo de oxigenar os tecidos, o que pode levar a uma sensação geral de cansaço. Além disso, a nicotina pode afetar o sono e aumentar a ansiedade, agravando a fadiga.

Estresse: o estresse constante eleva os níveis de cortisol, um hormônio que, quando produzido em excesso, pode prejudicar o sono e afetar a energia do corpo. Também pode gerar tensão muscular, o que contribui para a sensação de fadiga física.

Desidratação: a falta de água no corpo afeta o funcionamento de órgãos vitais e processos metabólicos, levando à queda da energia e aumento da sensação de cansaço, além de afetar a concentração e o desempenho físico, agravando a fadiga.

Além desses fatores, é importante considerar condições médicas que podem estar afetando seus níveis de energia. "Anemia, hipotireoidismo, depressão e apneia do sono podem causar fadiga crônica", lembra Thays Pomini.

Por isso, caso você sinta fadiga constante mesmo tendo esses pilares (alimentação, exercícios e sono) em equilíbrio, pode ser hora de consultar um médico para avaliar se algum problema fisiológico está afetando a sua energia.

Fontes: Jéssica dos Santos Margarido, graduada em nutrição e pós-graduada em nutrição clínica no Centro Universitário São Camilo, é nutricionista da Clínica Estima Nutrição, da Clínica Estética Yahava e da Clínica Clya; Renato Zilli, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e do corpo clínico do Hospital Sirio Libanês; Thays Pomini, nutricionista pós-graduada em nutrição estética e esportiva, em nutrição fitoterápica e em genética e epigenética.