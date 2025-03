Caminhão-tanque tomba na Dutra, no Rio de Janeiro, e interdita pista

Do UOL, em São Paulo

Um caminhão-tanque tombou hoje na rodovia Presidente Dutra, no Rio, no sentido São Paulo, na altura do Jardim América, causando um incêndio de grandes proporções.

O que aconteceu

Caminhão colidiu com um carro e tombou no km 196 da BR-116 por volta das 13 (horário de Brasília). O condutor teve ferimentos leves e recebeu atendimento, segundo o Corpo de Bombeiros.

Acidente interditou rodovia em ambos os sentidos, e motoristas são orientados a entrarem na via pela linha vermelha. Bombeiros de quartéis da região e do Gopp (Grupamento de Operações com Produtos Perigosos) foram acionados.

Foco de incêndio foi controlado depois de uma hora. De acordo com a concessionária do trecho, a EcoRioMinas, os agentes fazem agora o processo de rescaldo —prevenção para que o fogo não volte a acender.