Blocos de rua garantem a folia na capital federal

Folião que não quer parar, aposta no carnaval de Brasília. Alternativas não faltam nesta segunda-feira (3).

Um dos destaques é o tradicional Galinho de Brasília, bloco com mais de 30 anos, conhecido pela forte presença do frevo em seu repertório repleto de instrumentos de sopro. Sob o comando do maestro Fabiano Medeiros, a Orquestra do Galinho começará a festa às 16h, no Gran Folia, na Esplanada dos Ministérios.

Notícias relacionadas:

Um outro bloco que costuma arrastar multidão na cidade é o. Em especial, os ligados à Tropicália.

Além de homenagens a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Novos Baianos, o bloco traz, consigo, inspirações em grupos de outras vertentes musicais brasileiras, como os roqueiros dos Mutantes e da musa Rita Lee. A folia começa às 12h, no Museu Nacional da República.

Vale lembrar que a capital federal tem transporte público gratuito até a terça-feira (4), mas para acessar o serviço é necessário apresentar cartão de crédito, débito ou o Cartão Mobilidade.

A programação de carnaval segue nesta terça-feira (4) e quarta-feira (5). Depois, será retomada nos finais de semana seguintes, dias 8, 9, 15 e 16.

Confira o roteiro para os foliões em Brasília:

3 de março (segunda-feira)

Bloco DesMaiô

· Horário: 12h às 18h

· Local: Galeria dos Estados

Bloco das Divinas Tetas

· Horário: 12h às 20h

· Local: Museu Nacional da República

Bloco Deficiente é a Mãe

· Horário: 13h às 18h

· Local: Feira da Torre de Brasília

Baratona 2025

· Horário: 13h às 20h30

· Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Bloco Pagodão Delas

· Horário: 14h às 18h

· Local: Setor Comercial Sul

Bloco do Amor

· Horário: 14h às 20h

· Local: Via S2, atrás do Museu da República

Bloco Brilho, Cor & Som

· Horário: 14h às 22h

· Local: Rua do Lazer, Águas Claras

Bloco Samba Flores

· Horário: 16h às 23h

· Local: Estacionamento ao lado da Administração Regional do Riacho Fundo

Galinho de Brasília

· Horário: 16h às 22h

· Local: Gran Folia, Esplanada dos Ministérios

4 de março (terça-feira)

Bloco Calango Alternativo

· Horário: 14h às 22h

· Local: QR 302, Conj. 8, Samambaia Sul (Estacionamento da Castelo Forte)

Bloco Bafo de Cana

· Horário: 15h às 20h

· Local: Estacionamento do Cave - Guará

CarnaSarau

· Horário: 15h às 23h

· Local: Praça da Bíblia, Ceilândia

Bloco T.H.C. (Techno, House e Carnaval)

· Horário: 15h às 21h· Local: Estacionamento atrás do Conic

8 de março (sábado)

Bloco Infantil Carnapati

· Horário: 8h às 12h

· Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, Plano Piloto

Vai com as Profanas

· Horário: 14h às 21h

· Local: Galeria dos Estados, Plano Piloto

Bloco Vamos Fullgil

· Horário: 15h às 22h

· Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, Plano Piloto

9 de março (domingo)

Bloco Manga Botânica

· Horário: 14h às 22h

· Local: Parque Vivencial do Jardim Botânico

Bloco CarnaFamília

· Horário: 14h à 0h

· Local: Vanguarda Shows e Eventos - Rua 1, Quadra 7, Lote 20, Residencial do Bosque, São Sebastião

Bloco Carnaval Delas

· Horário: 15h às 22h

· Local: Praça São Sebastião, St. Tradicional, Planaltina

15 de março (sábado)

Bloco Praga de Baiano - A Bahia é Aqui!

· Horário: 10h às 16h

· Local: CLN 205/206, estacionamento do Bloco D

Ressaca STZ, Não Acaba Nem Quando Termina

· Horário: 14h às 19h

· Local: Vila Planalto, iniciando na Rua Maranhão, seguindo pelas ruas Pacheco Fernandes, da Praça, Dona Alzira de Jesus, do Açougue, da Fazendinha, do Campo, até finalizar na Rua da Igreja

Bloco Bora Coisar

· Horário: 16h às 19h

· Local: Setor Comercial Sul, Quadra 05, Prédio da OI

16 de março (domingo)

CarnaFlash

· Horário: 16h à 1h

· Local: Praça da Bíblia, Ceilândia