Bloco em Brasília critica capacitismo e reforça direitos das PCDs

Há 13 anos, a historiadora Lurdinha Danezy Piantino utiliza o carnaval como meio de mobilizar as pessoas com deficiência (PCDs) para saírem de casa nos dias de folia em Brasília. É o carnaval também a forma que ela encontrou para chamar atenção da sociedade em favor das PCDs e contra o preconceito que as trata como fora do padrão tido como normal, inferiores e incapazes - o chamado "capacitismo".

"A gente costuma dizer que a deficiência da pessoa é apenas uma das características dela", ressalta Lurdinha

Com humor, ela tenta reverter comportamentos.

Segundo Lurdinha, trazer pessoas com deficiência para brincar carnaval exige um trabalho bem grande. Isso porque os espaços sociais costumam ser excludentes e por isso são pouco frequentados por PCDs.

Para um cadeirante, por exemplo, deslocar-se no carnaval pode significar esperar por muito tempo um ônibus que pare e acione o elevador hidráulico para subir, ou ter a sorte de conseguir um motorista de aplicativo que tenha boa vontade de transportar a pessoa com deficiência no banco da frente, no banco de trás é mais difícil a entrada e conforto.

Ao chegar no local, o cadeirante poderá perceber que o piso, sem conservação, é irregular e esburacado, e ainda faltam rampas de acesso. Se a PCD é cega, também terá dificuldades como a ausência de piso tátil ou placas em braile. Se um surdo estiver sozinho, talvez não encontre quem possa auxiliar comunicando-se em libras.

Nós existimos

Para o advogado Gerson Wilder de Sousa Melo, as cidades brasileiras - mesmo Brasília, que foi planejada - padecem de algum "capacitismo arquitetônico" e de certo "capacitismo atitudicional", que no carnaval afugenta foliões com deficiência.

"Nós somos alegres. O carnaval é uma forma de expressão cultural muito peculiar no nosso país. Estamos aqui para dizer que 'nós existimos', que 'nós queremos conviver' e que 'nós temos a capacidade e eficiência de estarmos na rua'", diz Gerson.

"O carnaval é um momento festivo em que as pessoas com deficiência também querem um instante de diversão e prazer", diz Gabriela Passos, professora no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais que funciona na quadra 612 Sul. O centro, que é uma escola pública, é considerado uma referência em Brasília. Mais de 3 mil pessoas aguardam na fila a oportunidade para poder estudar lá e potencializar a comunicação e o convívio social.

O cadeirante Carlos Augusto Lopes de Souza também é da rede pública de ensino do Distrito Federal e aproveita a experiência de lidar com estudantes como secretário escolar para participar de papos, aulas e palestras com crianças e jovens para falar dos direitos dos deficientes. "Inclusão nunca é demais", resume em suas conversas.

Trabalho e negócio

O empresário Joaquim Manoel Leitão Barbosa é surdo. Fez de sua indignação com a exclusão social e de sua percepção dos direitos como PCD, uma oportunidade de trabalho e negócio.

"Eu vivia reclamando que não tinha acessibilidade nos lugares, que eu não conseguia acessar as coisas. Eu percebi que eu também posso oferecer isso, então eu comecei a trabalhar com acessibilidade. Tem bastante mercado", revela, ao comentar a possibilidade de atuação como tradutor de libras, intérprete de livros, produtor de legendagem e de audiodescrição.

Para Joaquim Manoel, o carnaval sempre foi "maravilhoso", mesmo antes do implante coclear para uso de aparelho auditivo retroauricular. "A gente percebe o som pela vibração. O carnaval tem muita percussão."

De acordo com o IBGE (Pnad Contínua 2022), há cerca de 18,6 milhões de brasileiros de 2 anos ou mais de idade diagnosticados como pessoas com deficiência, 8,9% dessa população. Quase a metade dessas pessoas tem mais de 60 anos (47,2%).

As pessoas com deficiência trabalham mais na informalidade do que as demais, 55% no primeiro caso e 38,7% das pessoas sem deficiência ocupadas. As PCDs também ganham menos. Conforme o IBGE, o rendimento médio real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas com deficiência foi de R$1.860, enquanto o rendimento das pessoas ocupadas sem deficiência era de R$ 2.690.