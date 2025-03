Alemanha prepara vasto projeto para reforçar defesa e infraestrutura

Os partidos SPD (Partido Social Democrata) e o CDU (União Democrata Cristã), a aliança que negocia a formação do próximo governo na Alemanha, devem investir em um vasto plano de investimento em defesa e infraestrutura, que pode chegar a centenas de bilhões de euros.

Segundo o jornal Bild, que divulgou a notícia neste domingo (2), os partidos estão analisando a formação de dois fundos de defesa e infraestrutura, orçados em "centenas de bilhões de euros". Os recursos alocados são "bem superiores" ao fundo de € 100 bilhões concedidos aos militares em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, segundo o jornal.

O assunto foi discutido na sexta-feira (27) durante as negociações entre os conservadores do CDU, liderados pelo futuro chanceler, Friedrich Merz, que venceu as eleições legislativas de 23 de fevereiro, e os social-democratas do SPD.

Para aprovar o projeto, os dois partidos buscam formar uma coalizão majoritária na Câmara dos Deputados (Bundestag), de acordo com o Bild.

Os dois fundos especiais de investimento vão beneficiar o Exército alemão e serão usados na renovação da infraestrutura do país. Há urgência no fortalecimento da defesa europeia após a posse de Trump e o posicionamento dos EUA na guerra da Ucrânia.

Segundo economistas citados pelo Bild, o Exército alemão precisa de investimentos orçados em € 400 bilhões. Para renovar a infraestrutura alemã, seriam necessários cerca de € 500 bilhões.

Friedrich Merz depende da aprovação de dois terços do Bundestag para colocar o projeto em prática. Mas, após as legislativas, a margem de manobra do futuro governo para obter a maioria dos votos é limitada.

O AfD, de extrema direita, e o partido de esquerda se opõem a todos os gastos militares, e podem bloquear o projeto. Mas o futuro chanceler alemão acredita que tem meios de driblar essa dificuldade e espera que ambos os fundos sejam adotados até o final do mês.

Fundos especiais

O novo parlamento deve ser formado no máximo até o dia 24 de março. Em termos concretos, a ideia é criar os fundos especiais fora do orçamento federal, alegando uma "situação de emergência".

O objetivo é contornar as rígidas regras constitucionais alemãs, que limitam a possibilidade de gerar déficits públicos. Esse mecanismo, conhecido como "freio da dívida", proíbe o governo federal de registrar déficit orçamentário anual superior a 0,35% do PIB, exceto em caso de crise.

(RFI e AFP)