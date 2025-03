'Ainda Estou Aqui' mostrou a importância da luta contra autoritarismo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nas redes sociais que o filme Ainda Estou Aqui teve o papel de "mostrar ao Brasil e ao mundo" a importância da luta contra o autoritarismo. Lula parabenizou a vitória do longa no Oscar, na categoria de melhor filme internacional, em cerimônia no noite de domingo.

"Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia", declarou o presidente nas redes, elogiando toda a equipe do filme e também mencionando a família da advogada Eunice Paiva, e do ex-deputado Rubens Paiva - assassinado na ditadura militar (1964-1985).

No mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu dar repercussão geral a recursos que buscam destravar processos contra acusados de matar opositores na ditadura militar, incluindo o deputado Rubens Paiva, com a história retratada no filme Ainda Estou Aqui. A Corte voltou a analisar ações que questionam a Lei de Anistia.

O filme concorreu aos prêmios de melhor filme internacional, melhor filme, e, com Fernanda Torres, melhor atriz principal. As duas últimas categorias perderam para o longa Anora.

Lula também comentou o trabalho de Fernanda Torres. "Você honrou o Brasil com sua brilhante atuação em Ainda Estou Aqui e encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva. Receba um abraço e um beijo carinhoso meu e da Janja", disse o presidente.